Festival Les Enchanteurs Les Coquettes

Sallaumines Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date :

2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Les Enchanteurs, le festival de chansons itinérant dans les Hauts de France.

Et si la joie n’était pas qu’un sentiment, mais un acte de résistance ?

Et s’il ne nous restait plus que ça la joie et le plaisir.

Avec ce nouveau spectacle musical on cherche ensemble, à l’aveugle ou les yeux grands ouverts, le chemin de la jouissance collective.

Pas pour fuir le monde

Ni pour le sauver

Mais plutôt pour le traverser en se la kiffant quand même un peu. .

Rue Arthur Lamendin Sallaumines 62430 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Les Enchanteurs, the travelling song festival in the Hauts de France region.

L’événement Festival Les Enchanteurs Les Coquettes Sallaumines a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de Lens-Liévin