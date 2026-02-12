Festival Les Enchanteurs Nicolas Jules + David Lafore Méricourt

Festival Les Enchanteurs Nicolas Jules + David Lafore

Rue de la Gare Méricourt Pas-de-Calais

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

2026-04-03

Les Enchanteurs, le festival de chansons itinérant dans les Hauts de France.

NICOLAS JULES trio

Certain que ce spectacle ne ressemble à aucun autre. Poésie giflante et rock caressant. Nicolas Jules aime, écrit, chante, joue de la guitare et monte sur scène avec l’envie tenace d’échapper au monde du travail. Nicolas Jules, l’air de rien, toujours l’air de rien depuis plus de vingt cinq ans, tu vas te rendre compte en trouvant ça impensable, que ses chansons parlent de toi…

Comme le temps passe vite et que la postérité ne l’intéresse pas du tout, il espère vous rencontrer bientôt, vous et lui bien vivants.

David Lafore Boum Boum

Duo tout accoustique

D’abord il y a le répertoire de David Lafore, tour à tour taquin et mélancolique, sa voix au registre surprenant, sa folle guitare et ses textes précis. Et puis, il y a son art de la scène, du contraste, très drôle, très poignant. Il nous fait rire, pleurer, penser et rire à nouveau ! Un spectacle très vallonné… Il est accompagné par le batteur Gildas Etevenard au jeu explosif et subtil. Un duo au groove épatant, guidé par l’écriture et l’esprit si particuliers de cet auteur-compositeur bien contemporain. .

English :

Les Enchanteurs, the travelling song festival in the Hauts de France region.

