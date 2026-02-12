Festival Les Enchanteurs PLDG Lens

Festival Les Enchanteurs PLDG

22 rue Jean Souvraz Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Les Enchanteurs, le festival de chansons itinérant dans les Hauts de France.

Ils Masterisent l’art de la débrouille depuis Lille et son Wazemmes, grâce à une musique en circuit court qui vise loin! (Pour)L’Amour du Groove comme thème, Le French Urban Bantu comme style autoproclamé, Al20 & Mystraw sont les PLDG. .

22 rue Jean Souvraz Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Les Enchanteurs, the travelling song festival in the Hauts de France region.

