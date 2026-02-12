Festival Les Enchanteurs Sam Bettens Méricourt

Festival Les Enchanteurs Sam Bettens

Rue de la Gare Méricourt Pas-de-Calais

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Les Enchanteurs, le festival de chansons itinérant dans les Hauts de France.

Avec “Coming Home”, enregistré à Nashville et produit par Tom Bukovac, Sam Bettens explore un univers country/Americana intime, loin des sonorités rock alternatif de K’s Choice. Porté par une musicalité reconnue depuis ses débuts, Bettens signe une œuvre à la fois fraîche, mature et authentique. En avril 2026, il présentera aux enchanteurs son concert acoustique et intimiste, dévoilant ce nouveau répertoire en solo. .

Rue de la Gare Méricourt 62680 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Les Enchanteurs, the travelling song festival in the Hauts de France region.

