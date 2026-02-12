Festival Les Enchanteurs Sanseverino shuffle enterprise + Lise Cabaret Aix-Noulette

Festival Les Enchanteurs Sanseverino shuffle enterprise + Lise Cabaret

Rue de Béthune Aix-Noulette Pas-de-Calais

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Les Enchanteurs, le festival de chansons itinérant dans les Hauts de France.

Sanseverino shuffle enterprise

Depuis plus de trente ans Sanseverino visite l’espace-temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau Shuffle Enterprise vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, revisitant et réinventant ses propres chansons. L’équipage est sommaire et sans électronique, batterie, contrebasse, sax et guitare, comme qui dirait à l’ancienne mais pourtant bien actuel. Ça swing, ça percute, ça décolle…en un mot ça shuffle !

Lise Cabaret

Lise Cabaret, c’est une voix singulière, des textes qui cognent et caressent, et une présence qui ne laisse pas indifférent. Chanteuse électrique à la plume sensible, elle navigue entre swing, folk urbaine et rock poétique. Elle embarque le public dans un voyage intense, entre fulgurance et fragilité .

English :

Les Enchanteurs, the travelling song festival in the Hauts de France region.

