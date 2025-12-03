Festival Les Enfants d’abord! La Bellevilloise Paris

Pour sa 9ème édition, Les Enfants d’abord ! propose 19 spectacles dans 22 lieux partenaires à Paris : des théâtres, des associations, des centres Paris anim’, des tiers-lieux et même une péniche !

Au programme : des spectacles pour rêver, chanter, bouger, s’émouvoir, expérimenter… Des artistes qui imaginent pour vous des formes délicates, sensibles, parfois participatives, où chacun — petit ou grand — trouve sa place.

Le festival parisien des 6 mois 6 ans et de ceux et celles qui les entourent.

Du mercredi 03 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

payant Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://festivalenfantsdabord.org/ +33759309914 infos@festivalenfantsdabord.org https://www.facebook.com/festivallesenfantsdabord https://www.facebook.com/festivallesenfantsdabord