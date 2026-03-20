Festival Les enfants du cinéma Charleville-Mézières

Festival Les enfants du cinéma

Cinéma Métropolis 6, rue Longueville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-03-28

Du samedi 28 mars au vendredi 10 avril 2026, la 34e édition du festival des Enfants du cinéma invite petits et grands à explorer le monde à travers le regard de l’enfance. Au programme : des films venus du monde entier, des rencontres avec des artistes et des animations pour toute la famille.L’association les Enfants du Cinéma a concocté une programmation éclectique qui promet de beaux voyages. Les spectateurs suivront Olivia, Arco, Mary Anning, Didi ou Dounia dans le grand pays blanc, partiront Au fil de l’eau pour entendre Le secret des mésanges. Les Rêveurs iront à la rencontre d’un Cinéma paradiso, tandis que d’autres emprunteront L’étage secret pour découvrir Une enfance allemande. Entre Les fleurs du manguier et Le garçon qui faisait danser les collines, le festival explore avec sensibilité l’enfance et l’adolescence au cinéma.Une marraine et des invités d’exceptionLa jeune actrice Babette Verbeek, révélée dans Jeunes mères des frères Dardenne, sera la marraine de cette 34e édition. D’autres rencontres et animations autour des films sont actuellement en préparation.Des soirées thématiques pour tous les goûtsLe festival multiplie les rendez-vous : soirée latino, soirée italienne avec l’association Figli del Gonzaga, courts-métrages avec la Pellicule ensorcelée, documentaires… Les plus petits auront leur traditionnel ciné-goûter, tandis qu’une soirée interdite aux enfants est réservée aux plus courageux ! Les jurys jeune, écolier et adulte complètent ce programme riche, avec notamment le jury jeune le premier week-end.Programme

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Cinéma Métropolis 6, rue Longueville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 22 08

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English :

From Saturday March 28 to Friday April 10, 2026, the 34th edition of the Enfants du Cinéma festival invites young and old alike to explore the world through the eyes of childhood. The Enfants du Cinéma association has put together an eclectic program of films from around the world, meetings with artists and activities for the whole family. Audiences will follow Olivia, Arco, Mary Anning, Didi and Dounia to the Great White Country, or head off along the river to hear Le secret des mésanges. Dreamers will discover a Cinema Paradiso, while others will take the Secret Floor to discover A German Childhood. Between Les fleurs du manguier and Le garçon qui faisait danser les collines, the festival explores childhood and adolescence in the cinema with sensitivity.34th edition: godmother and exceptional guestsYoung actress Babette Verbeek, who made her name in Jeunes mères by the Dardenne brothers, will be the godmother of this 34th edition. Themed evenings for all tastesThe festival offers a wide range of events: a Latino evening, an Italian evening with the Figli del Gonzaga association, short films with La Pellicule ensorcelée, documentaries? The little ones will have their traditional ciné-goûter, while a no kids allowed evening is reserved for the bravest! Youth, school and adult juries complete this rich program, with the youth jury on the first weekend.Program

L’événement Festival Les enfants du cinéma Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme