Marne

Festival les Escalpades In petto

26 juin 2025 19:00

fin : 2025-06-26 20:20:00

2025-06-26

OKIDOK revient avec un duo clownesque sans paroles, où l’absurde

et la fragilité humaine se mêlent. Deux personnages, perchés sur une charrette bancale, tentent tant bien que mal de garder l’équilibre. Entre rires et instabilité, ils nous entraînent dans un voyage drôle et touchant, où tout peut basculer à tout moment..

Spectacle gratuit. .

Parking école

Bourgogne-Fresne 51110 Marne

