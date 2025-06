Festival les Escalpades La Françoise des jeux – Caurel 27 juin 2025 19:00

Marne

Festival les Escalpades La Françoise des jeux Terrain de foot Caurel Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 20:40:00

Date(s) :

2025-06-27

Tout public

À bord de sa Locomotive, La Françoise parcourt les routes et invite petits et grands à tenter leur chance avec loteries et jeux de hasard.

Accompagnée de Tourniquette, DJ vinyle d’exception, elle promet du renouveau et des surprises. Du jackpot au mauvais tirage, la roue tourne… Oserez-vous défier la fortune ?

Spectacle gratuit. .

Terrain de foot

Caurel 51110 Marne Grand Est +33 3 26 07 86 48

English : Festival les Escalpades La Françoise des jeux

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival les Escalpades La Françoise des jeux Caurel a été mis à jour le 2025-06-11 par ADT de la Marne