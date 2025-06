Festival les Escalpades Playground – Lavannes 23 juin 2025 19:00

Marne

Festival les Escalpades Playground Terrain de foot Lavannes Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 19:00:00

fin : 2025-06-23 20:15:00

Date(s) :

2025-06-23

Tout public

Playground est un spectacle comique et aérien à plus de 8 mètres de haut.

Miguel interagit avec le public, transformant la scène en un espace de jeu participatif.

Entre mât chinois, danse, théâtre et humour, chaque représentation regorge de surprises et d’aventures inattendues.

Un terrain de jeu spectaculaire !

Terrain de foot

Lavannes 51110 Marne Grand Est

