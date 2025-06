FESTIVAL LES ESCAPADES – Lunel 28 juin 2025 07:00

Hérault

FESTIVAL LES ESCAPADES Rue du Pouget Lunel Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

2025-06-28

Les Escapades

Les 28 & 29 juin 2025 au Parc Jean Hugo

Gratuit et tout public

Dans le cadre de son festival du Théâtre de rue, la Ville de Lunel vous propose de découvrir Les Escapades de la Compagnie Du vent sous les semelles.

Festival itinérant de spectacles vivants, Les Escapades réunit plusieurs artistes, techniciens et bénévoles pour inviter au voyage. La compagnie veut participer activement à la décentralisation culturelle et favoriser l’accès à la représentation théâtrale et à la culture.

Samedi 28 juin 2025

« T’es adulte ou pas »

15h Cirque jeunesse

Cie Une paillette dans l’oeil

T’es une adulte ou pas ? lui demandent les enfants qui voient évoluer sur scène ce personnage fantasque contorsionnant son corps, son visage et son esprit. Au son d’une musique qui a marqué son histoire, Julie se replonge dans ses souvenirs et laisse s’exprimer l’enfant qui sommeille toujours en elle.

Elisa Giomino

18h Déambulation Théâtre tout public

Cie Du Vent Sous Les Semelles

Marina Rabita

21h Musique tout public

DJ Set Electro Latino

DJ Résidente chez Pinata Radio, Marina Rabita est aussi une danseuse et chorégraphe fortement influencée par la culture Clubbing. Ses influences voyagent autour de l’afro House, Dance hall, Afro Beat, mais aussi de la funk brésilienne et de la culture musicale caribéenne.

Dimanche 29 juin 2025

Rue Haute

11h Musique tout public

Trio musical Soul & Jazz

Rue Haute, c’est Caroline Baumert à la voix, David Michel à la basse, Luc Sabot au piano et Laurent Roux à l’organisation du son. Le trio emprunte ses accents au jazz, à la soul, à la chanson française et au folk. Rue Haute est une fabrique artisanale de chansons, toutes issues d’improvisations. .

Rue du Pouget

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Les Escapades

June 28 & 29, 2025 at Parc Jean Hugo

Free and open to all

German :

Die Eskapaden

Am 28. & 29. Juni 2025 im Parc Jean Hugo

Kostenlos und für jedes Publikum

Italiano :

Le evasioni

28 e 29 giugno 2025 al Parco Jean Hugo

Gratuito e aperto a tutti

Espanol :

Las Escapadas

28 y 29 de junio de 2025 en el Parque Jean Hugo

Gratuito y abierto a todos

L’événement FESTIVAL LES ESCAPADES Lunel a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL