Début : 2025-05-21

fin : 2025-06-06

Le Festival Les Essentielles revient pour sa 4ème édition ! Au programme expositions, atelier , contes, spectacles et bien d’autres !

Retrouvez le programme complet en visuel et sur la page facebook de la Mairie de Ganges et le site internet. .

Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

The Festival Les Essentielles returns for its 4th edition! On the program: exhibitions, workshops, storytelling, shows and much more!

German :

Das Festival Les Essentielles kehrt für seine 4. Ausgabe zurück! Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Workshops , Märchen, Aufführungen und vieles mehr!

Italiano :

Il Festival Les Essentielles torna per la sua quarta edizione! In programma: mostre, laboratori, narrazioni, spettacoli e molto altro!

Espanol :

El Festival Les Essentielles celebra su 4ª edición En el programa: exposiciones, talleres, cuentacuentos, espectáculos y mucho más

