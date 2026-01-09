Festival Les Fabricoles Meung-sur-Loire

Festival Les Fabricoles

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Début : Samedi 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-22 22:30:00

2026-02-20

Festival de théâtre à Meung-sur-Loire

Le festival de théatre magdunois Les Fabricoles est de retour pour une 9e édition, avec un programme riche mêlant musique danse et théâtre. Une douce folie artistique avec des rencontres diversifiées et pour tous les âges. En plus des différents spectacles, les Fabricoles vous proposent une exposition de peinture par Margot, artiste magdunoise, visible pendant le festival.

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 22 26 65 lesfabricoles@gmail.com

English :

Fabricoles returns for an 8th edition!

