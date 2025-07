Festival « Les Faltaisies » CE QUE J’APPELLE OUBLI Falaise

Festival « Les Faltaisies » CE QUE J’APPELLE OUBLI Falaise mardi 22 juillet 2025 20:30:00.

Festival « Les Faltaisies » CE QUE J’APPELLE OUBLI

Rue du Marché Couvert Falaise Calvados

Début : 2025-07-22 20:30:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Les Faltaisies, l’incontournable festival des arts de la rue, reviennent à Falaise du 22 au 26 juillet 2025 ! Cirque, théâtre, musique, il y en aura pour tous les goûts !

“Quand il est entré dans le supermarché, il s’est dirigé vers les bières. Il a ouvert une canette et il l’a bue. À quoi a-t-il pensé en étanchant sa soif ? à qui ? je ne le sais pas. Ce dont je suis certain, en revanche, c’est qu’entre le moment de son arrivée et celui où les vigiles l’ont arrêté, personne n’aurait imaginé qu’il n’en sortirait pas“.

“Cette fiction est librement inspirée d’un fait divers, survenu à Lyon en décembre 2009. L’une des plus fortes personnalités des arts de la rue, un comédien époustouflant au regard et à la voix magnétiques, Garniouze nous ensorcelle une nouvelle fois. Puissance, sensibilité et subtilité, un très grand cru à même la rue !”

Compagnie Garniouze INK

Tout public, à partir de 10 ans

Jauge de 200 personnes, en cas de pluie repli au Forum de Falaise

Rue du Marché Couvert Falaise 14700 Calvados Normandie

English : Festival « Les Faltaisies » CE QUE J’APPELLE OUBLI

Les Faltaisies, the unmissable street arts festival, returns to Falaise from July 22 to 26, 2025! Circus, theater, music, there’s something for everyone!

when he entered the supermarket, he headed for the beer aisle. He opened a can and drank it. I don’t know what he was thinking as he quenched his thirst, or who he was thinking of. What I am sure of, however, is that between the time he arrived and the time the security guards arrested him, no one could have imagined that he wouldn?t get out?

this fictional story is loosely based on an incident that took place in Lyon in December 2009. One of the strongest personalities in the street arts, a breathtaking actor with a magnetic gaze and voice, Garniouze once again bewitches us. Powerful, sensitive and subtle, this is a great vintage right from the street!

Compagnie Garniouze INK

All audiences, ages 10 and up

Capacity 200, in case of rain at the Falaise Forum

German : Festival « Les Faltaisies » CE QUE J’APPELLE OUBLI

Les Faltaisies, das unumgängliche Festival der Straßenkünste, kehrt vom 22. bis 26. Juli 2025 nach Falaise zurück! Zirkus, Theater, Musik es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

als er den Supermarkt betrat, ging er zu den Bieren. Er öffnete eine Dose und trank sie aus. Woran er dachte, als er seinen Durst löschte, an wen, das weiß ich nicht. Ich bin mir jedoch sicher, dass niemand von dem Moment an, als er in den Supermarkt kam, bis zu dem Moment, als die Sicherheitsleute ihn festnahmen, damit gerechnet hätte, dass er nicht mehr herauskommen würde.

diese Fiktion basiert auf einer wahren Begebenheit, die sich im Dezember 2009 in Lyon ereignet hat. Garniouze ist eine der stärksten Persönlichkeiten der Straßenkunst, ein atemberaubender Schauspieler mit magnetischem Blick und Stimme, der uns wieder einmal verzaubert. Kraft, Sensibilität und Subtilität, ein sehr großer Jahrgang auf der Straße!

Compagnie Garniouze INK

Für alle Zuschauer ab 10 Jahren

200 Personen, bei Regen Ausweichmöglichkeit im Forum de Falaise

Italiano :

Les Faltaisies, l’imperdibile festival delle arti di strada, torna a Falaise dal 22 al 26 luglio 2025! Circo, teatro, musica: ce n’è per tutti i gusti!

quando entrò nel supermercato, si diresse verso la corsia della birra. Aprì una lattina e la bevve. A cosa stesse pensando mentre si dissetava, e a chi, non lo so. Quello di cui sono sicuro, però, è che tra il momento in cui è arrivato e quello in cui le guardie di sicurezza lo hanno arrestato, nessuno poteva immaginare che non sarebbe uscito?

questa fiction si basa vagamente su una storia vera accaduta a Lione nel dicembre 2009. Una delle personalità più forti delle arti di strada, un attore mozzafiato con occhi e voce magnetici, Garniouze ci ha ancora una volta stregato. Potente, sensibile e sottile, questo è uno dei migliori spettacoli di strada di sempre!

Compagnie Garniouze INK

Tutte le età, dai 10 anni in su

Capienza: 200 persone. In caso di pioggia, lo spettacolo andrà in scena al Forum di Falaise

Espanol :

Les Faltaisies, el ineludible festival de artes de calle, vuelve a Falaise del 22 al 26 de julio de 2025 Circo, teatro, música… ¡para todos los gustos!

cuando entró en el supermercado, se dirigió al pasillo de la cerveza. Abrió una lata y se la bebió. Lo que pensaba mientras saciaba su sed, y quién, no lo sé. De lo que estoy seguro, sin embargo, es de que entre el momento en que llegó y el momento en que los guardias de seguridad lo detuvieron, nadie podía imaginar que no saldría?

esta ficción se basa libremente en una historia real que tuvo lugar en Lyon en diciembre de 2009. Garniouze, una de las personalidades más fuertes de las artes de la calle, un actor impresionante con unos ojos y una voz magnéticos, ha vuelto a hechizarnos. Potente, sensible y sutil, ¡esta es una de las mejores actuaciones callejeras de todos los tiempos!

Compañía Garniouze INK

Todas las edades, a partir de 10 años

Aforo: 200 personas. En caso de lluvia, el espectáculo se representará en el Foro de Falaise

