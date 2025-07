Festival « Les Faltaisies » GARGARINE IS NOT DEAD Parc de la Fresnaye Falaise

Festival « Les Faltaisies » GARGARINE IS NOT DEAD Parc de la Fresnaye Falaise vendredi 25 juillet 2025.

Festival « Les Faltaisies » GARGARINE IS NOT DEAD

Parc de la Fresnaye Lieu-dit Château de la Fresnaye Falaise Calvados

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-25 2025-07-26

Les Faltaisies, l’incontournable festival des arts de la rue, reviennent à Falaise du 22 au 26 juillet 2025 ! Cirque, théâtre, musique, il y en aura pour tous les goûts !

Sur le pas de tir, quatre cosmonautes peu communs s’apprêtent à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale.

L’émotion est palpable. En hommage à celui qui les a tant inspirés, ils vont le faire ! Un dernier au-revoir pour un premier vol amateur.

Destination, les étoiles… Les planètes sont alignées, les trajectoires validées, pourvu que les soudures tiennent !

Machinerie tournoyante, portés acrobatiques et aériens livrent une épopée vertigineuse où se dévoilent bon nombre de folies humaines…

Compagnies les Sanglés & En Corps en l’Air

Tout public, dès 3 ans (65 min)

Annulation en cas de pluie

Parc de la Fresnaye Lieu-dit Château de la Fresnaye Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

English : Festival « Les Faltaisies » GARGARINE IS NOT DEAD

Les Faltaisies, the unmissable street arts festival, returns to Falaise from July 22 to 26, 2025! Circus, theater, music, there’s something for everyone!

On the launch pad, four unusual cosmonauts prepare to write a new page in the conquest of space.

The emotion is palpable. As a tribute to the man who inspired them so much, they’re going to do it! A final farewell for a first amateur flight.

Destination, the stars… The planets are aligned, the trajectories validated, as long as the welds hold!

Whirling machinery, acrobatic and aerial stunts deliver a vertiginous epic that reveals many human follies…

Compagnies les Sanglés & En Corps en l’Air

All ages, from 3 (65 min)

Cancelled in case of rain

German : Festival « Les Faltaisies » GARGARINE IS NOT DEAD

Les Faltaisies, das unumgängliche Festival der Straßenkünste, kehrt vom 22. bis 26. Juli 2025 nach Falaise zurück! Zirkus, Theater, Musik es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Auf der Schießbahn bereiten sich vier ungewöhnliche Kosmonauten darauf vor, ein neues Kapitel in der Geschichte der Raumfahrt aufzuschlagen.

Die Emotionen sind spürbar. Als Hommage an den Mann, der sie so sehr inspiriert hat, werden sie es tun! Ein letzter Abschied für einen ersten Amateurflug.

Ziel, die Sterne … Die Planeten sind ausgerichtet, die Flugbahnen bestätigt, vorausgesetzt, die Schweißnähte halten!

Die kreisende Maschinerie, die akrobatischen und luftigen Hebefiguren liefern ein schwindelerregendes Epos, in dem sich viele der menschlichen Verrücktheiten offenbaren…

Compagnies les Sanglés & En Corps en l’Air (Körper in der Luft)

Für alle Zuschauer, ab 3 Jahren (65 min)

Absage bei Regen

Italiano :

Les Faltaisies, l’imperdibile festival delle arti di strada, torna a Falaise dal 22 al 26 luglio 2025! Circo, teatro, musica: ce n’è per tutti i gusti!

Sulla rampa di lancio, quattro insoliti cosmonauti si preparano a scrivere una nuova pagina della conquista dello spazio.

L’emozione è palpabile. Per rendere omaggio all’uomo che li ha tanto ispirati, lo faranno! Un ultimo saluto per un primo volo amatoriale.

Destinazione, le stelle… I pianeti sono allineati, le traiettorie convalidate, finché le saldature reggono!

Macchine a spirale, acrobazie e voli aerei danno vita a un’epopea vertiginosa che rivela molte follie umane…

Compagnie Les Sanglés & En Corps en l’Air

Tutte le età, a partire da 3 anni (65 min)

Annullato in caso di pioggia

Espanol :

Les Faltaisies, el ineludible festival de artes de calle, vuelve a Falaise del 22 al 26 de julio de 2025 Circo, teatro, música… ¡para todos los gustos!

En la plataforma de lanzamiento, cuatro insólitos cosmonautas se preparan para escribir una nueva página en la conquista del espacio.

La emoción es palpable. Como homenaje al hombre que tanto les inspiró, ¡van a hacerlo! Un último adiós para un primer vuelo amateur.

Destino, las estrellas… Los planetas están alineados, las trayectorias validadas, ¡mientras las soldaduras aguanten!

Maquinaria en espiral, acrobacias y piruetas aéreas dan lugar a una vertiginosa epopeya que revela muchas locuras humanas…

Compañías Les Sanglés & En Corps en l’Air

Todas las edades, a partir de 3 años (65 min)

Cancelado en caso de lluvia

