Festival « Les Faltaisies » LA MOTIVATION Douves du Forum Falaise

Festival « Les Faltaisies » LA MOTIVATION Douves du Forum Falaise mercredi 23 juillet 2025.

Festival « Les Faltaisies » LA MOTIVATION

Douves du Forum Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 20:30:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Les Faltaisies, l’incontournable festival des arts de la rue, reviennent à Falaise du 22 au 26 juillet 2025 ! Cirque, théâtre, musique, il y en aura pour tous les goûts !

Alice travaille. Elle est en charge de la communication pour une agence de conseil en orientation scolaire et professionnelle.

Ce matin, elle doit revêtir la mascotte de l’entreprise un lapin blanc, symbole de rapidité et de croissance exponentielle. Mais, en revêtant l’adorable costume, quelque chose en Alice se froisse… À l’image de son homonyme, héroïne de Lewis Carrol, elle passe de l’autre coté du marché du travail.

Un récit surréaliste et fantasque !

“Une performance ébouriffante et époustouflante, magistralement interprétée par A. Tastet qui fait autant rire que réfléchir le spectateur”.

Midi Libre 2024

Compagnie Le dénouement qu’on voudrait

Tout public, dès 10 ans

En cas de pluie, repli au Forum

Douves du Forum Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

English : Festival « Les Faltaisies » LA MOTIVATION

Les Faltaisies, the unmissable street arts festival, returns to Falaise from July 22 to 26, 2025! Circus, theater, music, there’s something for everyone!

Alice is working. She is in charge of communications for a school and career guidance agency.

This morning, she has to don the company mascot: a white rabbit, a symbol of speed and exponential growth. But when she puts on the adorable costume, something inside Alice gets wrinkled… Like her namesake, Lewis Carrol?s heroine, she crosses over to the other side of the job market.

A surreal, whimsical tale!

a breathtaking, breathtaking performance, masterfully interpreted by A. Tastet, that makes the audience laugh as much as it thinks….

Midi Libre 2024

Compagnie Le dénouement qu’on voudrait

All audiences, ages 10 and up

In case of rain, retreat to the Forum

German : Festival « Les Faltaisies » LA MOTIVATION

Les Faltaisies, das unumgängliche Festival der Straßenkünste, kehrt vom 22. bis 26. Juli 2025 nach Falaise zurück! Zirkus, Theater, Musik es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Alice ist berufstätig. Sie ist für die Kommunikation einer Agentur zuständig, die Bildungs- und Berufsberatung anbietet.

Heute Morgen soll sie das Maskottchen der Firma anziehen: ein weißes Kaninchen, das für Schnelligkeit und exponentielles Wachstum steht. Doch als sie das niedliche Kostüm anzieht, zerknittert etwas in Alice… Wie ihre Namensvetterin, die Heldin von Lewis Carrol, geht sie auf die andere Seite des Arbeitsmarktes.

Eine surrealistische und fantasievolle Erzählung!

eine verblüffende und atemberaubende Performance, meisterhaft gespielt von A. Tastet, die den Zuschauer sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken bringt?

Midi Libre 2024

Compagnie Le dénouement qu’on voudrait (Das Ende, das man sich wünscht)

Für alle Zuschauer, ab 10 Jahren

Bei Regen Ausweichmöglichkeit im Forum

Italiano :

Les Faltaisies, l’imperdibile festival delle arti di strada, torna a Falaise dal 22 al 26 luglio 2025! Circo, teatro, musica: ce n’è per tutti i gusti!

Alice lavora. È responsabile della comunicazione di un’agenzia di orientamento scolastico e professionale.

Questa mattina deve indossare la mascotte dell’azienda: un coniglio bianco, simbolo di velocità e crescita esponenziale. Ma quando indossa l’adorabile costume, qualcosa dentro Alice si stropiccia… Come la sua omonima, l’eroina di Lewis Carrol, passa dall’altra parte del mercato del lavoro.

Una storia surreale e stravagante!

uno spettacolo folgorante e mozzafiato, magistralmente interpretato da A. Tastet, che fa ridere il pubblico quanto lo fa riflettere…

Midi Libre 2024

Compagnia Le dénouement qu’on voudrait

Tutte le età, dai 10 anni in su

In caso di pioggia, al Forum

Espanol :

Les Faltaisies, el ineludible festival de artes de calle, vuelve a Falaise del 22 al 26 de julio de 2025 Circo, teatro, música… ¡para todos los gustos!

Alice trabaja. Es responsable de comunicación de una agencia de orientación escolar y profesional.

Esta mañana tiene que ponerse la mascota de la empresa: un conejo blanco, símbolo de velocidad y crecimiento exponencial. Pero cuando se pone el adorable disfraz, algo dentro de Alicia se arruga… Como su homónima, la heroína de Lewis Carrol, pasa al otro lado del mercado laboral.

Un cuento surrealista y caprichoso

un espectáculo deslumbrante y sobrecogedor, interpretado magistralmente por A. Tastet, que hace reír al público tanto como pensar…

Midi Libre 2024

Compañía Le dénouement qu’on voudrait

Todas las edades, a partir de 10 años

En caso de lluvia, en el Foro

