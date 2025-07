Festival « Les Faltaisies » LEAGUE & LEGEND Falaise

Festival « Les Faltaisies » LEAGUE & LEGEND

Place Belle Croix Falaise Calvados

Les Faltaisies, l’incontournable festival des arts de la rue, reviennent à Falaise du 22 au 26 juillet 2025 ! Cirque, théâtre, musique, il y en aura pour tous les goûts !

“Vole comme le papillon et pique comme l’abeille. Ses poings ne peuvent pas toucher ce que ses yeux ne voient pas.”

Mohammed Ali

Dans “League & Legend ” 15 Feet 6 descend sur le terrain. Armés de perches de saut, d’un mât chinois, d’une bascule et de ruban adhésif, les trois voltigeurs cherchent à pulvériser un par un chaque record sur le chemin de la victoire. Peu importe de quel sport il s’agit, seul le spectacle compte.

Allez 15Feet6 !

Tout public, annulation en cas de pluie

Place Belle Croix Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

English : Festival « Les Faltaisies » LEAGUE & LEGEND

Les Faltaisies, the unmissable street arts festival, returns to Falaise from July 22 to 26, 2025! Circus, theater, music, there’s something for everyone!

fly like a butterfly and sting like a bee. His fists cannot touch what his eyes cannot see?

Mohammed Ali

In League & Legend, 15 Feet 6 take to the field. Armed with vaulting poles, a Chinese pole, a teeter-totter and duct tape, the three aerialists seek to pulverize each record one by one on their way to victory. No matter what the sport, the only thing that counts is the show.

Go 15Feet6!

Open to all, cancelled in case of rain

German : Festival « Les Faltaisies » LEAGUE & LEGEND

Les Faltaisies, das unumgängliche Festival der Straßenkünste, kehrt vom 22. bis 26. Juli 2025 nach Falaise zurück! Zirkus, Theater, Musik es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

…fliegt wie der Schmetterling und sticht wie die Biene. Seine Fäuste können nicht berühren, was seine Augen nicht sehen… »

Mohammed Ali

In « League & Legend » kommen 15 Feet 6 auf das Spielfeld. Bewaffnet mit Sprungstangen, einem chinesischen Mast, einer Wippe und Klebeband versuchen die drei Voltigierer, auf ihrem Weg zum Sieg einen Rekord nach dem anderen zu pulverisieren. Dabei ist es egal, um welche Sportart es sich handelt, es zählt nur die Show.

Los geht’s mit 15Feet6!

Alle Zuschauer, Absage bei Regen

Italiano :

Les Faltaisies, l’imperdibile festival delle arti di strada, torna a Falaise dal 22 al 26 luglio 2025! Circo, teatro, musica: ce n’è per tutti i gusti!

vola come una farfalla e punge come un’ape. I suoi pugni non possono toccare ciò che i suoi occhi non vedono?

Mohammed Ali

In League & Legend, 15 Feet 6 scende in campo. Armati di pali da volteggio, un palo cinese, un trampolino di lancio e nastro adesivo, i tre acrobati cercano di infrangere ogni record, uno per uno, sulla via della vittoria. Non importa quale sia lo sport, ma solo lo spettacolo.

Forza 15Feet6!

Aperto a tutti, annullato in caso di pioggia

Espanol :

Les Faltaisies, el ineludible festival de artes de calle, vuelve a Falaise del 22 al 26 de julio de 2025 Circo, teatro, música… ¡para todos los gustos!

vuela como una mariposa y pica como una abeja. Sus puños no pueden tocar lo que sus ojos no pueden ver..

Mohammed Ali

En Liga y Leyenda, 15 Feet 6 salta al campo. Armados con pértigas de salto, una pértiga china, un balancín y cinta adhesiva, los tres equilibristas intentan pulverizar uno a uno todos los récords en su camino hacia la victoria. No importa el deporte, sólo el espectáculo.

¡Vamos 15Feet6!

Abierto a todos, cancelado en caso de lluvia

