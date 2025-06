FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES AMOURS Cenne-Monestiés 5 juillet 2025 16:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES AMOURS Place Charles d’Hozier Cenne-Monestiés Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Amours Muchmuche Company

Bonjour, voulez-vous qu’on s’aime ? Comment on fait ?? Amour , derrière ces 5 lettres sommeille une notion qui pourrait être révolutionnaire. Ne maltraitons pas ce mot en le réduisant à une vague bouillie romantico-partriarcale. Cherchons ce qui peut vibrer entre nous.

Amours est un duo de cirque et musique live, interprété par Mathilde Roy et Zerolex. Le point de départ est une question voulez-vous qu’on s’aime ? De cette question en découle une autre comment on fait ? Puis d’autres… de plus en plus sensibles. La forme proposée par Roland Barthes dans ses Fragments d’un discours amoureux inspire la

composition d’une succession de scénettes. Elles donnent corps à un recueil de questions existentielles et présentent différentes facettes de l’amour. L’enjeu est de convoquer l’amour en le questionnant. Le spectacle est un éloge des questions sans réponses et un hommage à ce qui nous lie. Dans la continuité des précédentes créations, la technique et la chorégraphie offrent une dimension symbolique et poétique à un propos concret. Les corps et leurs mouvements invitent les spectateurs.trices à entrer dans une sphère intime et décalée.

À partir de 8 ans. Spectacle faisant l’objet d’une billetterie proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

.

Place Charles d’Hozier

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Amours Muchmuche Company

« Hello, do you want us to love each other? How do you do it? Love, behind these 5 letters lies a notion that could be revolutionary. Let’s not mistreat this word by reducing it to a vague romantic-partriarchal mush. Let’s look for what can vibrate between us

Amours is a circus and live music duo performed by Mathilde Roy and Zerolex. The starting point is a question: do you want us to love each other? From this question comes another: how? And then others… more and more sensitive. The form proposed by Roland Barthes in his Fragments d?un discours amoureux inspired the

the composition of a succession of scenettes. They embody a collection of existential questions and present different facets of love. The challenge is to summon love by questioning it. The show is a celebration of unanswered questions and a tribute to what binds us together. In keeping with previous creations, the technique and choreography offer a symbolic and poetic dimension to a concrete subject. The bodies and their movements invite the audience to enter an intimate, offbeat sphere.

Ages 8 and up. Ticketed performance offered as part of the Festival des Fantaisies Populaires.

German :

Amours Muchmuche Company

« Hallo, möchten Sie, dass wir uns lieben? Wie machen wir das? Liebe hinter diesen fünf Buchstaben verbirgt sich ein Begriff, der revolutionär sein könnte. Wir sollten dieses Wort nicht misshandeln, indem wir es auf einen vagen romantisch-partriarchalen Brei reduzieren. Suchen wir nach dem, was zwischen uns vibrieren kann

Amours ist ein Duo aus Zirkus und Live-Musik, das von Mathilde Roy und Zerolex aufgeführt wird. Der Ausgangspunkt ist eine Frage: Sollen wir uns lieben? Aus dieser Frage ergibt sich eine weitere: Wie machen wir das? Dann weitere, die immer sensibler werden. Die von Roland Barthes in seinen Fragments d’un discours amoureux vorgeschlagene Form inspiriert die

komposition einer Folge von Szenen. Sie geben einer Sammlung von existenziellen Fragen Gestalt und zeigen verschiedene Facetten der Liebe. Die Herausforderung besteht darin, die Liebe zu beschwören, indem man sie hinterfragt. Das Stück ist ein Lob der unbeantworteten Fragen und eine Hommage an das, was uns verbindet. In der Kontinuität der vorherigen Werke bieten die Technik und die Choreografie eine symbolische und poetische Dimension zu einem konkreten Thema. Die Körper und ihre Bewegungen laden die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, in eine intime und unkonventionelle Sphäre einzutreten.

Ab 8 Jahren. Die Aufführung wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten.

Italiano :

Amours Compagnia Muchmuche

« Ciao, vuoi che ci amiamo? Come si fa? Amore, dietro queste 5 lettere si nasconde un concetto che potrebbe essere rivoluzionario. Non maltrattiamo questa parola riducendola a una vaga poltiglia romantico-partriarcale. Cerchiamo ciò che può vibrare tra noi

Amours è un duo di circo e musica dal vivo formato da Mathilde Roy e Zerolex. Il punto di partenza è una domanda: vuoi che ci amiamo? Da questa domanda ne nasce un’altra: come lo facciamo? E poi altre… sempre più sensibili. La forma proposta da Roland Barthes nei suoi Fragments d’un discours amoureux (Frammenti di un discorso amoroso) ispira la composizione di una successione di scenette

la composizione di una successione di scenette. Esse danno corpo a un insieme di domande esistenziali e presentano diverse sfaccettature dell’amore. La sfida è quella di evocare l’amore mettendolo in discussione. Lo spettacolo è una celebrazione delle domande senza risposta e un omaggio a ciò che ci unisce. In linea con le creazioni precedenti, la tecnica e la coreografia offrono una dimensione simbolica e poetica a un soggetto concreto. I corpi e i loro movimenti invitano il pubblico a entrare in una sfera intima e anticonformista.

A partire dagli 8 anni. Spettacolo a pagamento offerto nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires.

Espanol :

Amours Empresa Muchmuche

« Hola, ¿quieres que nos amemos? ¿Cómo hacerlo? Amor, detrás de estas 5 letras se esconde una noción que podría ser revolucionaria. No maltratemos esta palabra reduciéndola a una vaga papilla romántico-partriarquial. Busquemos lo que puede vibrar entre nosotros

Amours es un dúo de circo y música en directo formado por Mathilde Roy y Zerolex. El punto de partida es una pregunta: ¿quieres que nos amemos? De esa pregunta surge otra: ¿cómo lo hacemos? Y luego otras… cada vez más sensibles. La forma propuesta por Roland Barthes en sus Fragments d?un discours amoureux (Fragmentos de un discurso amoroso) inspira la composición de una sucesión de scenettes

la composición de una sucesión de scenettes. Éstas dan cuerpo a una colección de preguntas existenciales y presentan diferentes facetas del amor. El reto consiste en convocar al amor cuestionándolo. El espectáculo es una celebración de las preguntas sin respuesta y un homenaje a lo que nos une. Siguiendo la línea de creaciones anteriores, la técnica y la coreografía ofrecen una dimensión simbólica y poética a un tema concreto. Los cuerpos y sus movimientos invitan al público a entrar en una esfera íntima y fuera de lo común.

A partir de 8 años. Espectáculo con entrada ofrecida en el marco del Festival des Fantaisies Populaires.

