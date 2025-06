FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES ASSISTÉ PAR ORDINATEUR Cenne-Monestiés 5 juillet 2025 15:30

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES ASSISTÉ PAR ORDINATEUR Cenne-Monestiés Aude

Début : 2025-07-05 15:30:00

fin : 2025-07-05 18:30:00

2025-07-05

Assisté par ordinateur Julien et Laurent​​

Spectacle de magie

L’été 2022, ils se retrouvent dans une maison d’amis dans le Cantal pour y passer une semaine de vacances. Entre la piscine municipale de Vic-sur-Cère et la préparation de truffades, naît une passion commune pour la magie des cartes. La découverte de ce nouveau langage les entraîne dans une intense relation à distance. Discussions à bâtons rompus sur la nécessité de l’illusion dans le monde, partages effrénés de tutoriels, vidéos et conférences, la manipulation de ces bouts de cartons imprimés devient complètement obsessionnelle. Trois ans après le début de cette pratique venue sceller leur amitié, il faut se rendre à l’évidence, Julien et Laurent sont terrorisés dès qu’ils doivent réaliser des tours … ils décident donc de se mettre à l’épreuve et d’écrire un spectacle de magie !

A partir de 10 ans. Réservation obligatoire (Jauge très limitée) ! Spectacle proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

De et avec Laurent Gerard et Julien Vadet

Voix enregistrées Johana Beaussart

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Computer assisted Julien et Laurent?

Magic show

In the summer of 2022, they meet at a friends’ house in the Cantal region of France for a week’s vacation. Between the municipal swimming pool in Vic-sur-Cère and the preparation of truffles, a shared passion for card magic is born. The discovery of this new language leads to an intense long-distance relationship. Discussions about the need for illusion in the world, frantic sharing of tutorials, videos and lectures, the manipulation of these bits of printed cardboard became a complete obsession. Three years into their friendship, it’s clear that Julien and Laurent are terrified of performing tricks… so they decide to put themselves to the test and write a magic show!

Ages 10 and up. Reservations essential (capacity very limited)! Part of the Festival des Fantaisies Populaires.

By and with Laurent Gerard and Julien Vadet

Recorded voices Johana Beaussart

German :

Computergestützt Julien und Laurent?

Zaubershow

Im Sommer 2022 treffen sie sich in einem Gästehaus im Cantal, um dort eine Woche Urlaub zu verbringen. Zwischen dem Besuch des Schwimmbads in Vic-sur-Cère und der Zubereitung von Trüffeln entstand eine gemeinsame Leidenschaft für die Kartenmagie. Die Entdeckung dieser neuen Sprache führt sie in eine intensive Fernbeziehung. Heftige Diskussionen über die Notwendigkeit von Illusionen in der Welt, hemmungsloser Austausch von Tutorials, Videos und Vorträgen der Umgang mit diesen bedruckten Kartonstücken wird zur völligen Obsession. Drei Jahre nach Beginn dieser Praxis, die ihre Freundschaft besiegeln sollte, müssen sie sich eingestehen, dass Julien und Laurent Angst haben, sobald sie Tricks vorführen müssen … Sie beschließen also, sich selbst auf die Probe zu stellen und eine Zaubershow zu schreiben!

Ab einem Alter von 10 Jahren. Reservierung erforderlich (sehr begrenzte Zuschauerzahl)! Diese Aufführung wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten.

Von und mit Laurent Gerard und Julien Vadet

Aufgenommene Stimmen Johana Beaussart

Italiano :

Assistito dal computer Julien et Laurent?

Spettacolo di magia

Nell’estate del 2022, si ritrovano a casa di amici nel Cantal per trascorrere una settimana di vacanza. Tra la piscina comunale di Vic-sur-Cère e la preparazione dei tartufi, sviluppano una passione comune per la magia delle carte. La scoperta di questo nuovo linguaggio porta a un’intensa relazione a distanza. Dalle discussioni fuori dagli schemi sul bisogno di illusione nel mondo alla condivisione frenetica di tutorial, video e conferenze, la manipolazione di questi pezzi di cartone stampati è diventata un’ossessione. A tre anni dall’inizio di questa pratica, che ha suggellato la loro amicizia, è chiaro che Julien e Laurent sono terrorizzati non appena devono eseguire dei trucchi… così decidono di mettersi alla prova e di scrivere uno spettacolo di magia!

Dai 10 anni in su. Prenotazione obbligatoria (capacità molto limitata)! Nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires.

Di e con Laurent Gerard e Julien Vadet

Voci registrate Johana Beaussart

Espanol :

Asistido por ordenador Julien et Laurent?

Espectáculo de magia

En el verano de 2022, se reúnen en casa de unos amigos en el Cantal para pasar una semana de vacaciones. Entre la piscina municipal de Vic-sur-Cère y la preparación de trufas, desarrollan una pasión compartida por la cartomagia. El descubrimiento de este nuevo lenguaje da lugar a una intensa relación a distancia. De las discusiones improvisadas sobre la necesidad de ilusión en el mundo al intercambio frenético de tutoriales, vídeos y conferencias, la manipulación de estos cartones impresos se convirtió en una obsesión. Tres años después del inicio de esta práctica, que ha sellado su amistad, está claro que Julien y Laurent se aterrorizan en cuanto tienen que hacer trucos… ¡así que deciden ponerse a prueba y escribir un espectáculo de magia!

A partir de 10 años. Reserva obligatoria (aforo muy limitado) En el marco del Festival des Fantaisies Populaires.

Por y con Laurent Gerard y Julien Vadet

Voces grabadas Johana Beaussart

