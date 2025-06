FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES ATOMIC PING PONG Cenne-Monestiés 4 juillet 2025 21:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES ATOMIC PING PONG Chemin du Paradis Cenne-Monestiés Aude

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04 22:00:00

2025-07-04

Atomic Ping Pong concert

De l’écologie à l’amour queer en passant par la mise en orbite d’un raton laveur en recherche de nouveaux horizons politiques, les cinq musicien·ne·s brassent une musique aux influences multiples. Refrains hypnotisants à triple sens, nappes de synthé enveloppantes et clarinette basse explosive, chaque morceau est l’occasion de changer de costume comme de style. Atomic Ping Pong vous invite à danser sur un sentier surréaliste, politique et plein d’auto-dérision.

Concert sans réservation proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires. Participation libre.

Avec :

Jean-François Leclerc synthétiseur chant percussions

Jules Fromonteil clarinette basse percussions

Pablo Echarri batterie chant

Nésar Ouaryachi contrebasse guitare électrique chant

Coline Ellouz clarinette chant percussions

Chemin du Paradis

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Atomic Ping Pong concert

From ecology to queer love, via the orbiting of a raccoon in search of new political horizons, the five musicians brew music with multiple influences. Hypnotizing triple entendre choruses, enveloping synth strings and explosive bass clarinet, each track is an opportunity to change costumes as well as style. Atomic Ping Pong invites you to dance along a surreal, political and self-deprecating path.

Unreserved concert as part of the Festival des Fantaisies Populaires. Free admission.

With :

Jean-François Leclerc: synthesizer vocals percussion

Jules Fromonteil: bass clarinet percussion

Pablo Echarri: drums vocals

Nésar Ouaryachi: double bass electric guitar vocals

Coline Ellouz: clarinet vocals percussion

German :

Atomic Ping Pong Konzert

Von der Ökologie über die queere Liebe bis hin zu einem Waschbären, der auf der Suche nach neuen politischen Horizonten in den Orbit gebracht wird die fünf Musikerinnen und Musiker mixen eine Musik mit vielen Einflüssen. Hypnotisierende Refrains mit drei Bedeutungen, einhüllende Synthie-Teppiche und eine explosive Bassklarinette jedes Stück bietet die Möglichkeit, die Anzüge und den Stil zu wechseln. Atomic Ping Pong lädt Sie ein, auf einem surrealen, politischen und selbstironischen Pfad zu tanzen.

Dieses Konzert findet im Rahmen des Festivals der Volksfantasien statt und erfordert keine Reservierung. Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Mit:

Jean-François Leclerc Synthesizer Gesang Perkussion

Jules Fromonteil: Bassklarinette Perkussion

Pablo Echarri: Schlagzeug Gesang

Nésar Ouaryachi Kontrabass elektrische Gitarre Gesang

Coline Ellouz: Klarinette Gesang Perkussion

Italiano :

Ping Pong atomico concerto

Dall’ecologia all’amore queer, passando per l’orbita di un procione alla ricerca di nuovi orizzonti politici, questi cinque musicisti creano musica dalle molteplici influenze. Con i loro ipnotici ritornelli a triplo senso, gli avvolgenti archi di synth e l’esplosivo clarinetto basso, ogni brano è un’occasione per cambiare costume e stile. Atomic Ping Pong vi invita a ballare lungo un percorso surreale, politico e autoironico.

Concerto non riservato nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires. Ingresso libero.

Con :

Jean-François Leclerc: sintetizzatore voce percussioni

Jules Fromonteil: clarinetto basso percussioni

Pablo Echarri: batteria voce

Nésar Ouaryachi: contrabbasso chitarra elettrica voce

Coline Ellouz: clarinetto voce percussioni

Espanol :

Atomic Ping Pong concierto

De la ecología al amor queer, pasando por la órbita de un mapache en busca de nuevos horizontes políticos, estos cinco músicos crean música con múltiples influencias. Con sus hipnóticos estribillos de triple sentido, sus envolventes cuerdas de sintetizador y su explosivo clarinete bajo, cada tema es una oportunidad para cambiar de vestuario y de estilo. Atomic Ping Pong invita a bailar por un camino surrealista, político y autodespreciativo.

Concierto no reservado en el marco del Festival des Fantaisies Populaires. Entrada gratuita.

Con :

Jean-François Leclerc: sintetizador voz percusión

Jules Fromonteil: clarinete bajo percusión

Pablo Echarri: batería voz

Nésar Ouaryachi: contrabajo guitarra eléctrica voz

Coline Ellouz: clarinete voz percusión

