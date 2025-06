FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES BARAKA GROOVE Bram 1 juillet 2025 21:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES BARAKA GROOVE Place du Foirail Bram Aude

Début : 2025-07-01 21:00:00

fin : 2025-07-01 22:00:00

2025-07-01

Les Baraka’ Groove sont une formation musicale née en 2019 et basée dans le Lauragais autour de Castelnaudary. Son répertoire festif et dansant mélange compositions du groupe et reprises de standarts bien connus dans la variété de styles allant du ska, reggae, funk en passant par la soul music.

Une invitation à danser et faire la fête dans une bonne humeur vite contagieuse !

Tout public. Spectacle sur participation libre proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

Formation :

Batterie / Basse / Guitare / Saxophone / Trompette / Chanteur / Chanteuse

Bar et restauration (foodtruck) sur place à La Sauce Bramaise !

Place du Foirail

Bram 11150 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Les Baraka’ Groove are a musical group born in 2019 and based in the Lauragais region around Castelnaudary. Their festive, danceable repertoire mixes the band’s own compositions with covers of well-known standards in a variety of styles ranging from ska, reggae and funk to soul music.

An invitation to dance and party in an infectious good mood!

All ages. Free participation show offered as part of the Festival des Fantaisies Populaires.

Formation :

Drums / Bass / Guitar / Saxophone / Trumpet / Singer / Female singer

Bar and foodtruck on site at La Sauce Bramaise!

German :

Die Baraka’ Groove sind eine 2019 gegründete Musikgruppe mit Sitz in der Region Lauragais um Castelnaudary. Ihr festliches und tanzbares Repertoire mischt Eigenkompositionen der Band und Coverversionen bekannter Standarts in der Vielfalt der Stile von Ska, Reggae, Funk bis hin zu Soul Music.

Eine Einladung zum Tanzen und Feiern in einer guten Stimmung, die schnell ansteckend wirkt!

Für alle Altersgruppen geeignet. Diese Aufführung mit freiem Eintritt wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten.

Ausbildung:

Schlagzeug / Bass / Gitarre / Saxophon / Trompete / Sänger / Sängerin

Bar und Essen (foodtruck) vor Ort in La Sauce Bramaise!

Italiano :

Les Baraka’ Groove sono un gruppo musicale formatosi nel 2019 con sede nella regione del Lauragais, nei dintorni di Castelnaudary. Il loro repertorio festoso e ballabile mescola composizioni proprie del gruppo con cover di standard noti in una varietà di stili che vanno dallo ska, dal reggae e dal funk alla musica soul.

È un invito a ballare e a fare festa con un buon umore contagioso!

Per tutte le età. Spettacolo a ingresso libero offerto nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires.

Formazione :

Batteria / Basso / Chitarra / Sassofono / Tromba / Cantante / Cantante donna

Bar e foodtruck in loco presso La Sauce Bramaise!

Espanol :

Les Baraka’ Groove son un grupo musical formado en 2019 y con sede en la región de Lauragais, en los alrededores de Castelnaudary. Su repertorio festivo y bailable mezcla las composiciones propias del grupo con versiones de estándares conocidos en una variedad de estilos que van desde el ska, el reggae y el funk hasta la música soul.

Una invitación al baile y a la fiesta con un buen humor contagioso

Para todos los públicos. Espectáculo de entrada libre ofrecido en el marco del Festival des Fantaisies Populaires.

Formación :

Batería / Bajo / Guitarra / Saxofón / Trompeta / Cantante / Cantante femenina

¡Bar y foodtruck in situ en La Sauce Bramaise!

