FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES LA FUITE Bram 1 juillet 2025 17:30

Début : 2025-07-01 17:30:00

fin : 2025-07-01 18:30:00

2025-07-01

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte les obstacles en série que la vie sème sur sa route. Imaginée par le cinéaste et metteur en scène Olivier Meyrou, cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma muet. Petit ou grand, on rit de ce qui lui tombe sur la tête, tout autant amusé par sa fragilité qu’admiratif devant sa capacité à se sortir de situations inextricables. Matias Pilet incarne avec grâce et innocence ce héros malmené. Tour à tour acrobate, mime, danseur, il excelle avec une économie de moyens une tente, les sonorités d’un piano bastringue, quelques bruitages évocateurs à nous transporter et nous émouvoir.

À partir de 4 ans. Spectacle sur participation libre proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

Mise en scène Olivier Meyrou

Avec Matias Pilet

Diffusion Cie Hold-up & Co

Producteur délégué Full full / Le Monfort.

Participation libre.

Avenue Georges Clémenceau

Bram 11150 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Bag on his back, he runs. Vagabond, fugitive, refugee of yesterday or today, he confronts the series of obstacles that life throws in his path. Imagined by filmmaker and director Olivier Meyrou, this little circus form reinvents the clown figure that made the great hours of silent cinema. Young or old, we laugh at what falls on his head, as much amused by his fragility as admiring his ability to get out of inextricable situations. Matias Pilet embodies this troubled hero with grace and innocence. By turns acrobat, mime and dancer, he excels with an economy of means a tent, the sounds of a piano bastringue, a few evocative sound effects to transport and move us.

For ages 4 and up. Free show offered as part of the Festival des Fantaisies Populaires.

Directed by Olivier Meyrou

With Matias Pilet

Distribution: Cie Hold-up & Co

Delegate producer: Full full / Le Monfort.

Free admission.

German :

Mit dem Rucksack auf dem Rücken läuft er. Als Vagabund, Flüchtling von gestern oder heute stellt er sich den zahlreichen Hindernissen, die das Leben auf seinen Weg stellt. Diese kleine Zirkusform, die vom Filmemacher und Regisseur Olivier Meyrou erdacht wurde, erfindet die Figur des Clowns neu, die die große Stunde des Stummfilms geschlagen hat. Ob groß oder klein, man lacht über das, was ihm auf den Kopf fällt, amüsiert sich gleichermaßen über seine Zerbrechlichkeit und bewundert seine Fähigkeit, sich aus unlösbaren Situationen zu befreien. Matias Pilet verkörpert diesen gebeutelten Helden mit Anmut und Unschuld. Abwechselnd als Akrobat, Pantomime und Tänzer versteht er es, uns mit sparsamen Mitteln einem Zelt, den Klängen eines Bastring-Klaviers und einigen stimmungsvollen Geräuschen mitzureißen und zu berühren.

Ab 4 Jahren. Diese Aufführung mit freiem Eintritt wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten.

Regie: Olivier Meyrou

Mit Matias Pilet

Ausstrahlung: Cie Hold-up & Co

Delegierter Produzent: Full full / Le Monfort.

Freie Teilnahme.

Italiano :

Con la borsa in spalla, corre. Vagabondo, fuggitivo, rifugiato di ieri o di oggi, affronta la serie di ostacoli che la vita gli pone sul cammino. Ideato dal cineasta e regista Olivier Meyrou, questo piccolo circo reinventa la figura del clown che ha segnato il periodo d’oro del cinema muto. Giovani o vecchi, ridiamo di ciò che gli cade sulla testa, divertiti dalla sua fragilità e ammirati dalla sua capacità di uscire da situazioni inestricabili. Matias Pilet incarna questo eroe tormentato con grazia e innocenza. A turno acrobata, mimo e ballerino, eccelle con un’economia di mezzi una tenda, i suoni di un pianoforte a coda, alcuni suggestivi effetti sonori per trasportarci e commuoverci.

Per bambini dai 4 anni in su. Questo spettacolo gratuito fa parte del Festival des Fantaisies Populaires.

Regia di Olivier Meyrou

Con Matias Pilet

Distribuzione: Cie Hold-up & Co

Produttore associato: Full full / Le Monfort.

Ingresso libero.

Espanol :

Bolsa a la espalda, huye. Vagabundo, fugitivo, refugiado de ayer o de hoy, se enfrenta a la serie de obstáculos que la vida pone en su camino. Concebido por el cineasta y director Olivier Meyrou, este pequeño circo reinventa la figura del payaso que marcó el apogeo del cine mudo. Jóvenes o viejos, nos reímos de lo que le cae encima, tan divertidos por su fragilidad como admirados por su capacidad para salir de situaciones inextricables. Matías Pilet encarna a este héroe con gracia e inocencia. Acróbata, mimo y bailarín, se vale de una economía de medios -una carpa, el sonido de un piano de cola, algunos efectos sonoros evocadores- para transportarnos y conmovernos.

A partir de 4 años. Este espectáculo gratuito forma parte del Festival des Fantaisies Populaires.

Dirigido por Olivier Meyrou

Con Matias Pilet

Distribución: Cie Hold-up & Co

Productor asociado: Full full / Le Monfort.

Entrada gratuita.

