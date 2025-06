FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES MEKTOUB Cenne-Monestiés 4 juillet 2025 19:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES MEKTOUB Cenne-Monestiés Aude

Mektoub La Nour​

Mektoub est un seul en scène multi-personnage à la forme hybride, à la croisée du cirque, du stand up et de la danse. Au centre, une femme qui questionne son héritage et son cheminement, ce dont elle a honte et ce dont elle est fière.

Ce spectacle présente un triptyque de personnages, ou plutôt trois facettes d’une même entité, tantôt blédarde, tantôt lascarde ou encore artiste-philosophe du dimanche. Le personnage, c’est cette femme, une trentenaire en pleine réflexion sur ses origines, elle se pose des questions sur ce que serait sa vie si elle avait pris tel ou tel chemin. Une histoire profondément touchante, pleine d’humour qui met en lumière le questionnement de soi par rapport au monde et à la société qui nous entourent.

À partir de 8 ans. Spectacle faisant l’objet d’une billetterie proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Mektoub The Nour?

Mektoub is a multi-character one-woman show in a hybrid form, at the crossroads of circus, stand-up and dance. At the heart of the show is a woman who questions her heritage and her path, what she’s ashamed of and what she’s proud of.

This show presents a triptych of characters, or rather three facets of the same entity, at times bleudarde, at times lascarde, at times Sunday artist-philosopher. The character is this woman, in her thirties, reflecting on her origins, asking herself what her life would be like if she had taken this or that path. A deeply touching story, full of humor, that highlights the questioning of oneself in relation to the world and society around us.

Ages 8 and up. Ticketed as part of the Festival des Fantaisies Populaires.

German :

Mektoub Die Nour?

Mektoub ist ein Mehrpersonen-Einzelstück in hybrider Form, eine Mischung aus Zirkus, Stand-up-Comedy und Tanz. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die ihr Erbe und ihren Weg hinterfragt, das, wofür sie sich schämt, und das, worauf sie stolz ist.

Das Stück präsentiert ein Triptychon von Figuren, oder besser gesagt drei Facetten ein und desselben Wesens, mal blédarde, mal lascarde oder auch Künstlerin und Sonntagsphilosophin. Die Figur ist diese Frau, eine Mittdreißigerin, die über ihre Herkunft nachdenkt und sich fragt, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie diesen oder jenen Weg eingeschlagen hätte. Eine zutiefst berührende, humorvolle Geschichte, die die Selbstbefragung in Bezug auf die Welt und die Gesellschaft, die uns umgibt, beleuchtet.

Ab 8 Jahren. Die Aufführung wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten.

Italiano :

Mektoub Il Nour?

Mektoub è un one-woman show a più personaggi in una forma ibrida, all’incrocio tra circo, stand-up e danza. Al centro c’è una donna che si interroga sulla sua eredità e sul suo percorso, su ciò di cui si vergogna e su ciò di cui è orgogliosa.

Questo spettacolo presenta un trittico di personaggi, o meglio tre sfaccettature della stessa entità, a volte una bleudarde, a volte una lascarde, a volte un’artista-filosofa della domenica. Il personaggio è questa donna, trentenne, che riflette sulle sue origini, chiedendosi come sarebbe stata la sua vita se avesse preso questa o quella strada. È una storia profondamente commovente, piena di umorismo, che mette in evidenza la messa in discussione del sé in relazione al mondo e alla società che ci circonda.

Per adulti dagli 8 anni in su. Spettacolo a pagamento offerto nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires.

Espanol :

Mektoub ¿El Nour?

Mektoub es un espectáculo unipersonal de múltiples personajes en una forma híbrida, en la encrucijada del circo, el stand-up y la danza. En el centro, una mujer que se cuestiona su herencia y su trayectoria, de qué se avergüenza y de qué se siente orgullosa.

Este espectáculo presenta un tríptico de personajes, o más bien tres facetas de una misma entidad, a veces una bleudarde, a veces una lascarde, a veces una artista-filósofa dominguera. El personaje es esta mujer, treintañera, que reflexiona sobre sus orígenes, que se pregunta cómo sería su vida si hubiera tomado tal o cual camino. Es una historia profundamente conmovedora, llena de humor, que pone de relieve el cuestionamiento del yo en relación con el mundo y la sociedad que nos rodean.

A partir de 8 años. Espectáculo con entrada ofrecida en el marco del Festival des Fantaisies Populaires.

