FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES NOMAD FREQUENCIES Cenne-Monestiés 5 juillet 2025 21:00

Aude

Début : 2025-07-05 21:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

Nomad Frequencies Concert​

Nomad Frequencies est un projet initié par le musicien et producteur Yvan Pessin. Sur scène comme en studio, il est accompagné par différents accordéonistes et musiciens. Ensemble ils explorent les musiques du monde en les mixant avec les sonorités profondes du Dub et des musiques électroniques. Passionnés par les musiques traditionnelles des Balkans mais aussi d’Amérique Latine, ils développent leurs compositions originales pour inventer un nouveau style musical.

Concert sans réservation proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires. Participation libre.

Le concert sera suivi d’un DJ set !

Chemin du Paradis

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Nomad Frequencies Concert?

Nomad Frequencies is a project initiated by musician and producer Yvan Pessin. On stage and in the studio, he is accompanied by various accordionists and musicians. Together they explore world music, mixing it with the deep sounds of Dub and electronic music. Fascinated by traditional Balkan and Latin American music, they develop their own original compositions to invent a new musical style.

Unreserved concert as part of the Fantaisies Populaires Festival. Free admission.

The concert will be followed by a DJ set!

German :

Nomad Frequencies Konzert?

Nomad Frequencies ist ein Projekt, das von dem Musiker und Produzenten Yvan Pessin ins Leben gerufen wurde. Auf der Bühne und im Studio wird er von verschiedenen Akkordeonisten und Musikern begleitet. Gemeinsam erforschen sie die Weltmusik und mischen sie mit den tiefen Klängen von Dub und elektronischer Musik. Mit ihrer Leidenschaft für die traditionelle Musik des Balkans und Lateinamerikas entwickeln sie ihre eigenen Kompositionen, um einen neuen Musikstil zu erfinden.

Konzert ohne Reservierung im Rahmen des Festivals der Volksfantasien. Die Teilnahme ist frei.

Im Anschluss an das Konzert findet ein DJ-Set statt!

Italiano :

Frequenze Nomadi Concerto?

Nomad Frequencies è un progetto avviato dal musicista e produttore Yvan Pessin. Sul palco e in studio è accompagnato da diversi fisarmonicisti e musicisti. Insieme esplorano la world music, mescolandola con i suoni profondi del dub e della musica elettronica. Affascinati dalla musica tradizionale dei Balcani e dell’America Latina, sviluppano le loro composizioni originali per inventare un nuovo stile musicale.

Concerto non riservato nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires. Ingresso libero.

Il concerto sarà seguito da un DJ set!

Espanol :

Nomad Frequencies ¿Concierto?

Nomad Frequencies es un proyecto iniciado por el músico y productor Yvan Pessin. En el escenario y en el estudio, le acompañan varios acordeonistas y músicos. Juntos exploran las músicas del mundo, mezclándolas con los sonidos profundos del dub y la música electrónica. Fascinados por la música tradicional de los Balcanes y América Latina, desarrollan sus composiciones originales para inventar un nuevo estilo musical.

Concierto no reservado en el marco del Festival des Fantaisies Populaires. Entrada gratuita.

El concierto irá seguido de un DJ set

