FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES QUARANTAINES Cenne-Monestiés 5 juillet 2025 19:30

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES QUARANTAINES rue de la mairie Cenne-Monestiés Aude

Quarantaines Asso des Clous​

​Christine est seule depuis longtemps. Même quand il y a du monde, des fois, elle s’ennuie. Elle tourne en rond dans sa tête et dans son corps.

Christine vieillit. Elle fait des rêves érotiques avec Yann, jeune. Elle pense des fois à sa vie d’avant, enfant. Elle était si drôle ! Christine est perchée sur ses talons mais ça ne l’empêche pas de faire des roulades et de s’échauffer les muscles. Elle se remplit d’air. Christine parle toute seule (à moins qu’il y ait quelqu’un?). Elle rejoue sa vie, elle imagine sa mort, elle joue à action vérité et fait des quizz. Elle est ce tourbillon de la moitié de vie qui nous pose là seul.es face à nous mêmes. Qui mélange le début et la fin. Qui questionne sur le sens de ce que nous sommes et qui nous fait exister. Un spectacle à partir de 16 ans, drôle et émouvant.

À partir de 16 ans. Spectacle faisant l’objet d’une billetterie proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

rue de la mairie

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Quarantaines Asso des Clous?

christine has been alone for a long time. Even when it’s busy, she sometimes gets bored. Her mind and body go round in circles.

Christine is aging. She has erotic dreams about a young Yann. Sometimes she thinks back to her childhood. She was so funny! Christine is perched on her heels, but that doesn’t stop her from rolling around and warming up her muscles. She fills herself with air. Christine talks to herself (or is there someone?). She re-enacts her life, imagines her death, plays truth or dare and quizzes. She’s this whirlwind of half a life that puts us there? alone with ourselves. Mixing the beginning and the end. It questions the meaning of what we are and makes us exist. A funny, moving show for ages 16 and up.

For ages 16 and up. Ticketed as part of the Festival des Fantaisies Populaires.

German :

Quarantäne Asso des Clous?

christine ist seit langem allein. Selbst wenn viele Leute da sind, langweilt sie sich manchmal. Sie dreht sich in ihrem Kopf und in ihrem Körper im Kreis.

Christine wird älter. Sie hat erotische Träume von dem jungen Yann. Manchmal denkt sie an ihr früheres Leben als Kind. Sie war so lustig! Christine sitzt auf ihren Absätzen, aber das hält sie nicht davon ab, Purzelbäume zu schlagen und ihre Muskeln aufzuwärmen. Sie füllt sich mit Luft. Christine führt Selbstgespräche (es sei denn, es ist jemand da?). Sie spielt ihr Leben nach, sie stellt sich ihren Tod vor, sie spielt Wahrheitsaktion und macht Quizze. Sie ist der Wirbelwind des halben Lebens, der uns hier allein mit uns selbst stehen lässt. Der den Anfang und das Ende vermischt. Sie stellt die Frage nach dem Sinn dessen, was wir sind und was uns existieren lässt. Eine Aufführung ab 16 Jahren, witzig und bewegend.

Ab 16 Jahren. Diese Aufführung wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten.

Italiano :

Quarantaines Asso des Clous?

christine è sola da molto tempo. Anche quando è impegnata, a volte si annoia. La sua mente e il suo corpo girano in tondo.

Christine sta invecchiando. Fa sogni erotici su un giovane Yann. A volte pensa alla sua vita da bambina. Era così divertente! Christine è appollaiata sui talloni, ma questo non le impedisce di rotolarsi e di scaldare i muscoli. Si riempie d’aria. Christine parla a se stessa (o c’è qualcuno?). Rievoca la sua vita, immagina la sua morte, gioca a obbligo o verità e fa dei quiz. È il vortice di una mezza vita che ci lascia lì, soli con noi stessi. Mescolando l’inizio e la fine. Si interroga sul significato di ciò che siamo e che ci fa esistere. Uno spettacolo divertente e commovente per ragazzi dai 16 anni in su.

A partire dai 16 anni. Spettacolo a pagamento offerto nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires.

Espanol :

Quarantaines Asso des Clous?

christine lleva mucho tiempo sola. Incluso cuando está ocupada, a veces se aburre. Su mente y su cuerpo dan vueltas en círculos.

Christine se hace mayor. Tiene sueños eróticos con un joven Yann. A veces piensa en su vida de niña. Era tan divertida Christine está sobre los talones, pero eso no le impide rodar y calentar los músculos. Se llena de aire. Christine habla consigo misma (¿o con alguien?). Representa su vida, imagina su muerte, juega a verdad o atrevimiento y hace concursos. Es ese torbellino de media vida que nos deja ahí… a solas con nosotros mismos. Mezcla el principio y el final. Cuestiona el sentido de lo que somos y nos hace existir. Un espectáculo divertido y conmovedor para mayores de 16 años.

A partir de 16 años. Espectáculo con entrada ofrecido en el marco del Festival des Fantaisies Populaires.

