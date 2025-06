FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES SIESTES ELECTRO Cenne-Monestiés 5 juillet 2025 15:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES SIESTES ELECTRO Square Gilbert Bertrand Cenne-Monestiés Aude

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

2025-07-05

Siestes Electro Augustin Steyer

​Au cœur du parc de la Fontaine du village de Cenne-Monestiés, il est l’heure d’une sieste électronique … un repos electro bien mérité au cœur d’une journée de festival chargée. Sur un transat ou allongé dans l’herbe, c’est le moment de se ressourcer avant d’attaquer la fin de journée !

Spectacle sans réservation proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires. Participation libre.

Square Gilbert Bertrand

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Siestes Electro Augustin Steyer

in the heart of the Parc de la Fontaine in the village of Cenne-Monestiés, it’s time for an electronic siesta… a well-deserved electro rest after a busy day at the festival. On a deckchair or stretched out on the grass, it’s time to recharge your batteries before tackling the rest of the day!

Unreservedly booked show as part of the Festival des Fantaisies Populaires. Free admission.

German :

Siestes Electro Augustin Steyer

im Herzen des Parc de la Fontaine im Dorf Cenne-Monestiés ist es Zeit für eine elektronische Siesta … eine wohlverdiente Electro-Ruhepause nach einem anstrengenden Festivaltag. Auf einem Liegestuhl oder im Gras liegend, ist es Zeit, neue Energie zu tanken, bevor der Tag zu Ende geht!

Diese Vorstellung wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien ohne Reservierung angeboten. Freie Teilnahme.

Italiano :

Siestes Electro Augustin Steyer

nel cuore del Parc de la Fontaine, nel villaggio di Cenne-Monestiés, è tempo di una siesta elettronica… una meritata pausa electro dopo un’intensa giornata di festival. Su una sedia a sdraio o distesi sull’erba, è il momento di ricaricare le batterie prima di affrontare il resto della giornata!

Per questo spettacolo, che fa parte del Festival des Fantaisies Populaires, non è necessaria la prenotazione. Ingresso libero.

Espanol :

Siestes Electro Augustin Steyer

en el corazón del Parque de la Fontaine, en el pueblo de Cenne-Monestiés, llega la hora de la siesta electrónica… una merecida pausa electro después de un ajetreado día de festival. En una tumbona o estirado sobre la hierba, es hora de recargar las pilas antes de afrontar el resto del día

Este espectáculo, que forma parte del Festival des Fantaisies Populaires, no requiere reserva previa. Entrada gratuita.

