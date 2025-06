FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES SOROLLS Cenne-Monestiés 6 juillet 2025 17:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES SOROLLS Chemin du Paradis Cenne-Monestiés Aude

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Sorolls Compagnie Daraomaï

Notre époque est furieusement bruyante et ce vacarme rend malentendant. Et si… nous nous autorisions à faire pause ? Si nous nous arrêtions un instant, pour écouter ?

Un portique, des sangles aériennes, un mât chinois et deux acrobates qui, confrontés à la difficulté de se taire, réduisent petit à petit le volume de leur voix. Plus un bruit, plus de sons, juste le silence. Il ne reste alors que le langage primaire, celui du corps éloquent.

A partir de 5 ans. Concert sans réservation proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires. Participation libre.

Chemin du Paradis

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Sorolls Compagnie Daraomaï

Our age is furiously noisy, and this din makes us hard of hearing. What if? we allowed ourselves to pause? What if we stopped for a moment and listened?

A gantry, aerial straps, a Chinese mast and two acrobats who, faced with the difficulty of keeping quiet, gradually reduce the volume of their voices. No more noise, no more sound, just silence. All that remains is the primary language of the eloquent body.

Ages 5 and up. Unreserved concert as part of the Festival des Fantaisies Populaires. Free admission.

German :

Sorolls Compagnie Daraomaï

Unsere Zeit ist sehr laut und dieser Lärm macht uns schwerhörig. Wie wäre es, wenn wir uns eine Pause gönnen würden? Wenn wir einen Moment innehalten, um zuzuhören?

Ein Klettergerüst, Luftschlingen, ein chinesischer Mast und zwei Akrobaten, die mit der Schwierigkeit konfrontiert sind, den Mund zu halten, und nach und nach die Lautstärke ihrer Stimme reduzieren. Kein Geräusch, keine Töne, nur noch Stille. Dann bleibt nur noch die Primärsprache, die Sprache des beredten Körpers.

Ab 5 Jahren. Konzert ohne Reservierung, das im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten wird. Freie Teilnahme.

Italiano :

Sorolls Azienda Daraomaï

La nostra epoca è furiosamente rumorosa e questo frastuono ci rende duri d’orecchi. E se ci concedessimo una pausa? Se ci fermassimo un attimo ad ascoltare?

Un cavalletto, delle cinghie aeree, un albero cinese e due acrobati che, di fronte alla difficoltà di fare silenzio, riducono gradualmente il volume delle loro voci. Niente più rumore, niente più suoni, solo silenzio. Rimane solo il linguaggio primario del corpo eloquente.

A partire dai 5 anni. Concerto non riservato nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires. Ingresso libero.

Espanol :

Sorolls Empresa Daraomaï

Nuestra época es furiosamente ruidosa, y este estruendo nos hace duros de oído. ¿Y si nos permitiéramos hacer una pausa? ¿Y si nos detuviéramos un momento y escucháramos?

Un pórtico, correas aéreas, un mástil chino y dos acróbatas que, ante la dificultad de mantenerse en silencio, reducen poco a poco el volumen de sus voces. Ya no hay ruido, ya no hay sonidos, sólo silencio. Sólo queda el lenguaje primario del cuerpo elocuente.

A partir de 5 años. Concierto no reservado en el marco del Festival des Fantaisies Populaires. Entrada gratuita.

