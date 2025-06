FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES SUSPENDU.E.S Cenne-Monestiés 5 juillet 2025 18:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES SUSPENDU.E.S Chemin du Paradis Cenne-Monestiés Aude

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

2025-07-05

Suspendu.e.s Compagnie Aléas​

La performance Suspendu.e.s de Augustin Steyer et Mathilde Van Volsem explore la relation entre le corps, l’espace et le temps à travers la suspension et la musique live. Cette approche met en jeu des principes fondamentaux du cirque, où la gravité et le mouvement deviennent des éléments narratifs à part entière. Le corps suspendu se situe dans un endroit subtil, dans un mouvement sensible. Ce flottement interroge la posture, l’équilibre et la résistance physique.​

En jouant avec la hauteur, la gravité, les sons étirés, nous redéfinissons notre perception de l’environnement scénique. La suspension ralentit et prolonge le temps de manière perceptive, invitant les spectateurs à une expérience sensorielle et contemplative.

Tout Public. Spectacle sur participation libre proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

Suspension Mathilde VAN VOLSEM

Création Sonore Augustin STEYER

Construction Timothé VAN DER STEEN

Production Compagnie Aléas

Chemin du Paradis

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Suspended.e.s Compagnie Aléas?

Augustin Steyer and Mathilde Van Volsem’s performance Suspendu.e.s explores the relationship between body, space and time through suspension and live music. This approach brings into play fundamental circus principles, where gravity and movement become narrative elements in their own right. The suspended body is in a subtle place, in sensitive movement. The floating body questions posture, balance and physical resistance…

By playing with height, gravity and stretched sounds, we redefine our perception of the scenic environment. Suspension slows down and prolongs time in a perceptive way, inviting spectators to a sensory and contemplative experience.

Open to all. Free show offered as part of the Festival des Fantaisies Populaires.

Suspension Mathilde VAN VOLSEM

Sound creation: Augustin STEYER

Construction Timothé VAN DER STEEN

Production: Compagnie Aléas

German :

Suspendu.e.s Compagnie Aléas?

Die Performance Suspendu.e.s von Augustin Steyer und Mathilde Van Volsem untersucht die Beziehung zwischen Körper, Raum und Zeit durch Suspension und Live-Musik. Dieser Ansatz bringt grundlegende Prinzipien des Zirkus ins Spiel, bei denen Schwerkraft und Bewegung zu eigenständigen narrativen Elementen werden. Der schwebende Körper befindet sich an einem subtilen Ort, in einer sensiblen Bewegung. Dieses Schweben stellt die Haltung, das Gleichgewicht und die körperliche Widerstandsfähigkeit in Frage..

Durch das Spiel mit der Höhe, der Schwerkraft und den gedehnten Klängen definieren wir unsere Wahrnehmung der Bühnenumgebung neu. Die Schwebe verlangsamt und verlängert die Zeit auf wahrnehmende Weise und lädt die Zuschauer zu einer sensorischen und kontemplativen Erfahrung ein.

Für jedes Publikum geeignet. Aufführung mit freier Teilnahme, die im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten wird.

Suspendierung: Mathilde VAN VOLSEM

Tongestaltung: Augustin STEYER

Konstruktion: Timothé VAN DER STEEN

Produktion: Compagnie Aléas

Italiano :

Sospeso Compagnie Aléas?

La performance Suspendu.e.s di Augustin Steyer e Mathilde Van Volsem esplora il rapporto tra corpo, spazio e tempo attraverso la sospensione e la musica dal vivo. Questo approccio mette in gioco i principi fondamentali del circo, dove gravità e movimento diventano elementi narrativi a sé stanti. Il corpo sospeso si trova in un luogo sottile, in un movimento sensibile. Galleggia, mettendo in discussione la postura, l’equilibrio e la forza fisica?

Giocando con l’altezza, la gravità e i suoni tesi, ridefiniamo la nostra percezione dell’ambiente scenico. La sospensione rallenta ed estende il tempo in modo percettivo, invitando gli spettatori a un’esperienza sensoriale e contemplativa.

Aperto a tutti. Questa performance gratuita fa parte del Festival des Fantaisies Populaires.

Sospensione: Mathilde VAN VOLSEM

Creazione del suono: Augustin STEYER

Costruzione: Timothé VAN DER STEEN

Produzione: Compagnie Aléas

Espanol :

Suspendido Compagnie Aléas?

El espectáculo Suspendu.e.s de Augustin Steyer y Mathilde Van Volsem explora la relación entre cuerpo, espacio y tiempo a través de la suspensión y la música en directo. Este enfoque pone en juego los principios fundamentales del circo, donde la gravedad y el movimiento se convierten en elementos narrativos por derecho propio. El cuerpo suspendido se encuentra en un lugar sutil, en un movimiento sensible. Flota, cuestionando la postura, el equilibrio y la fuerza física?

Al jugar con la altura, la gravedad y los sonidos estirados, redefinimos nuestra percepción del entorno escénico. La suspensión ralentiza y prolonga el tiempo de forma perceptiva, invitando a los espectadores a una experiencia sensorial y contemplativa.

Abierto a todos. Este espectáculo gratuito forma parte del Festival des Fantaisies Populaires.

Suspensión: Mathilde VAN VOLSEM

Creación sonora: Augustin STEYER

Construcción: Timothé VAN DER STEEN

Producción: Compagnie Aléas

