FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES TIME TO TELL Bram 1 juillet 2025 19:00

Aude

FESTIVAL LES FANTAISIES POPULAIRES TIME TO TELL 18 Avenue Notre-Dame Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 19:00:00

fin : 2025-07-01 20:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Time to tell Unijambiste Le Sirque, Pôle National Cirque​

Parfois des choses non choisies s’avèrent des voies intéressantes…

Dans ce spectacle de jonglage contemporain, avec technique, poésie et virtuosité, le circacien Martin Palisse raconte sa maladie. De celle qui asphyxie, de son incidence dans le rapport aux autres, dans les choix de vie, les postures… un portrait puissant et intime. Le metteur en scène David Gauchard, tel un sociologue ou un reporter capture la parole de Martin pour la mettre en scène en parallèle d’un acte de jonglage radical, fatiguant, endurant, lent puissant, un acte extrêmement physique.

Ainsi la musique intérieure de Martin, sa voix, son souffle accompagnent ce parcours dans une tension permanente qui devra être explorée, dépassée par un acte physique libérateur et sauvage. Avoir recours à l’art et à la légèreté pour (sur)vivre.

​​​À partir de 8 ans. Spectacle sur participation libre proposé dans le cadre du Festival des Fantaisies Populaires.

Conception, mise en scène et scénographie David Gauchard & Martin Palisse

Interprétation Martin Palisse

Création sonore Chloé Levoy

Création lumière Gautier Devoucoux

Régie en alternance Laurine Chalon et Jean Gueudré

18 Avenue Notre-Dame

Bram 11150 Aude Occitanie ciealeas.diff@gmail.com

English :

Time to tell Unijambiste Le Sirque, Pôle National Cirque?

Sometimes things that are not chosen turn out to be interesting…

In this contemporary juggling show, with technique, poetry and virtuosity, circus artist Martin Palisse tells the story of his illness. A powerful, intimate portrait of the disease that suffocates, and its impact on relationships with others, life choices and postures. Director David Gauchard, like a sociologist or reporter, captures Martin?s words and stages them alongside a radical, tiring, enduring, slow and powerful juggling act, an extremely physical act.

Martin?s inner music, his voice and his breath accompany this journey in a permanent tension that must be explored and overcome by a wild, liberating physical act. Using art and lightness to (over)live.

ages 8 and up. Free show offered as part of the Festival des Fantaisies Populaires.

Concept, direction and set design: David Gauchard & Martin Palisse

Performance: Martin Palisse

Sound design: Chloé Levoy

Lighting design: Gautier Devoucoux

Alternating stage managers: Laurine Chalon and Jean Gueudré

German :

Time to tell Unijambiste Le Sirque, Pôle National Cirque?

Manchmal erweisen sich nicht gewählte Dinge als interessante Wege…

In diesem zeitgenössischen Jonglierspektakel erzählt der Zirkusartist Martin Palisse mit Technik, Poesie und Virtuosität von seiner Krankheit. Von der Krankheit, die einen ersticken lässt, von ihren Auswirkungen auf die Beziehung zu den anderen, auf die Lebensentscheidungen, die Körperhaltungen… ein starkes und intimes Porträt. Der Regisseur David Gauchard fängt wie ein Soziologe oder Reporter Martins Worte ein, um sie parallel zu einem radikalen, anstrengenden, ausdauernden, langsamen und kraftvollen Jonglierakt zu inszenieren, einem extrem körperlichen Akt.

Martins innere Musik, seine Stimme und sein Atem begleiten diesen Weg in einer ständigen Spannung, die durch einen befreienden und wilden körperlichen Akt erforscht und überwunden werden muss. Die Kunst und die Leichtigkeit des Seins, um zu (über)leben.

ab 8 Jahren. Diese Aufführung mit freiem Eintritt wird im Rahmen des Festivals der Volksfantasien angeboten.

Konzept, Regie und Bühnenbild: David Gauchard & Martin Palisse

Darsteller: Martin Palisse

Tongestaltung: Chloé Levoy

Lichtgestaltung: Gautier Devoucoux

Abwechselnde Regie: Laurine Chalon und Jean Gueudré

Italiano :

Tempo di dire Unijambiste Le Sirque, Pôle National Cirque?

A volte le cose che non si scelgono si rivelano interessanti…

In questo spettacolo di giocoleria contemporanea, con tecnica, poesia e virtuosismo, l’artista circense Martin Palisse racconta la storia della sua malattia. Un ritratto potente e intimo della malattia che soffoca, del suo impatto sulle relazioni con gli altri, sulle scelte di vita e sulle posture. Il regista David Gauchard, come un sociologo o un reporter, cattura le parole di Martin e le mette in scena accanto a un atto di giocoleria radicale, faticoso, duraturo, lento e potente, un atto estremamente fisico.

La musica interiore di Martin, la sua voce e il suo respiro accompagnano questo viaggio in una tensione permanente che deve essere esplorata e superata da un atto fisico selvaggio e liberatorio. Usare l’arte e la leggerezza per (sovra)vivere.

a partire dagli 8 anni. Spettacolo gratuito nell’ambito del Festival des Fantaisies Populaires.

Ideazione, regia e scenografia: David Gauchard & Martin Palisse

Spettacolo: Martin Palisse

Progetto sonoro: Chloé Levoy

Disegno luci: Gautier Devoucoux

Direttori di scena alternati: Laurine Chalon e Jean Gueudré

Espanol :

El tiempo lo dirá Unijambiste Le Sirque, Pôle National Cirque?

A veces las cosas que no se eligen resultan interesantes…

En este espectáculo de malabarismo contemporáneo, con técnica, poesía y virtuosismo, el artista de circo Martin Palisse cuenta la historia de su enfermedad. Un retrato poderoso e íntimo de la enfermedad que asfixia, su impacto en las relaciones con los demás, las elecciones vitales y las posturas. El director David Gauchard, como un sociólogo o un reportero, capta las palabras de Martin y las pone en escena junto a un acto radical, agotador, duradero, lento y poderoso de malabarismo, un acto extremadamente físico.

La música interior de Martin, su voz y su respiración acompañan este viaje en una tensión permanente que debe ser explorada y superada mediante un acto físico salvaje y liberador. Utilizar el arte y la ligereza para (sobre)vivir.

a partir de 8 años. Espectáculo gratuito en el marco del Festival des Fantaisies Populaires.

Concepto, dirección y escenografía: David Gauchard & Martin Palisse

Interpretación: Martin Palisse

Diseño de sonido: Chloé Levoy

Diseño de iluminación: Gautier Devoucoux

Directores de escena alternos: Laurine Chalon y Jean Gueudré

