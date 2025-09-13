Festival « Les Farfelus » Saint-Astier

Festival « Les Farfelus » Saint-Astier samedi 13 septembre 2025.

Festival « Les Farfelus »

Le petit Pré Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Festival des arts de la rue, humour et cirque, 2ème édition.

Samedi, 17h30 Les P’tits Bras Vent d’Ouest , cirque aérien humoristique.

Dimanche, 11h30-16h cirque et humour, spectacle de bulles interactif, food-trucks.

Tout public. Gratuit.

Le Petit Pré.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Le petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English : Festival « Les Farfelus »

Festival of street arts, comedy and circus, 2nd edition.

Saturday, 5:30pm: Les P?tits Bras » Vent d?Ouest « , humorous aerial circus.

Sunday, 11:30am-4pm: circus and humor, interactive bubble show, food-trucks.

All ages. Free admission.

Le Petit Pré.

La Fabrique 05 53 02 41 99

German : Festival « Les Farfelus »

Festival der Straßenkunst, Humor und Zirkus, 2.

Samstag, 17.30 Uhr: Les P?tits Bras « Vent d’Ouest », humorvoller Luftzirkus.

Sonntag, 11.30-16 Uhr: Zirkus und Humor, interaktive Seifenblasenshow, Foodtrucks.

Für alle Altersgruppen. Kostenlos.

Le Petit Pré (Die kleine Wiese).

La Fabrique 05 53 02 41 99

Italiano :

Festival delle arti di strada, della comicità e del circo, 2a edizione.

Sabato, ore 17.30: Les P?tits Bras « Vent d’Ouest », circo aereo umoristico.

Domenica, dalle 11.30 alle 16.00: circo e comicità, spettacolo interattivo di bolle di sapone, carretti alimentari.

Per tutte le età. Ingresso libero.

Le Petit Pré.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Espanol : Festival « Les Farfelus »

Festival de artes de calle, comedia y circo, 2ª edición.

Sábado, 17.30 h: Les P?tits Bras « Vent d?Ouest », circo aéreo humorístico.

Domingo, de 11.30 a 16.00 h: circo y comedia, espectáculo interactivo de burbujas, food-trucks.

Para todos los públicos. Entrada gratuita.

Le Petit Pré.

La Fabrique 05 53 02 41 99

