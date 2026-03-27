FESTIVAL LES FEMININES 2026 Quai de la République Auxerre

FESTIVAL LES FEMININES 2026

Quai de la République LA SCENE DES QUAIS PENICHE EVENEMENT Auxerre Yonne

Tarif : 14 – 14 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-20

Un projet 100% féminin afin de jouer, chanter, exposer et par les talents artistiques des femmes, affirmer que tous les chemins sont ouverts et légitimes. Le festival souhaite mettre en lumière les femmes et ainsi rappeler que toutes les compétences sont avant tout individuelles et qu’il est toujours et encore important de le rappeler.

Des spectacles vivants de styles différents dont les intentions peuvent être soit de revivre le destin exceptionnel et, précurseur de femmes, soit d’approcher par le spectacle vivant et sa forme la condition féminine et des sujets encore tabous, soit de tout simplement ouvrir la scène à des artistes féminines dont la présence est souvent moindre que celles des hommes.

Théâtre, humour, musique, cabaret et spectacle familiaux seront au rendez vous afin de sensibiliser toutes les tranches d’âge à la condition féminine autrement et ailleurs, à savoir dans un lieu convivial et propice à l’échange qu’est la Péniche, La Scène des Quais.

Afin de toucher tous les publics, l’association a tenu à proposer 3 accès différents un spectacle gratuit de rue, des séances payantes le soir ou le week end , des séances en journées avec débat pour des publics ciblés (scolaire , établissements spéacialisés, retraités)

? Un spectacle familial tout public et scolaire

? Une séance exterieure gratuite de Birgitte B

? Des séances tout public sont proposées le soir et le week-end

? Des séances spécifiques de Mon cher Amour et FORD sont proposés pour les établissements scolaires, les établissements spécifiques ( PJJ) , les usagers de maisons de quartiers en journée, permettront de de sensibiliser ces publics et débattre sur les thématiques présentées. .

Quai de la République LA SCENE DES QUAIS PENICHE EVENEMENT Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31 reservation@lascenedesquais.fr

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English : FESTIVAL LES FEMININES 2026

L’événement FESTIVAL LES FEMININES 2026 Auxerre a été mis à jour le 2026-03-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)