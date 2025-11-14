Festival Les Femmes s’en mêlent Baby Volcano + Uzi Freyja Les Trinitaires Metz

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00

Depuis 1997, le festival Les Femmes s’en mêlent s’attache à programmer des femmes artistes ou issues de la communauté LGBTQIA+, afin de leur donner un maximum de visibilité sur une scène musicale qui ne leur est pas toujours favorable. Bien avant les débats sur la parité, le festival a été, dès le début, une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals devenant ainsi le premier événement international défendant la création musicale des artistes femmes. Fidèle à son ADN, Les Femmes s’en mêlent reste animé par le désir de fédérer et de rassembler à travers les concerts, les rencontres et les ateliers. Le Festival se déploiera en octobre et en novembre à Paris, en Ile-de-France ainsi que dans toute la France.Tout public

English :

Since 1997, the Les Femmes s’en mêlent festival has been committed to programming female artists and members of the LGBTQIA+ community, in order to give them maximum visibility on a music scene that is not always favorable to them. Long before the debates on parity, the festival was, from the outset, a response to the under-representation of women in most festivals, becoming the first international event to champion the musical creation of female artists. True to its DNA, Les Femmes s’en mêlent remains driven by the desire to federate and bring people together through concerts, meetings and workshops. The Festival will take place in October and November in Paris, Ile-de-France and throughout France.

German :

Seit 1997 bemüht sich das Festival Les Femmes s’en mêlent darum, Künstlerinnen oder Frauen aus der LGBTQIA+-Gemeinschaft zu programmieren, um ihnen in einer Musikszene, die ihnen nicht immer wohlgesonnen ist, ein Maximum an Sichtbarkeit zu verschaffen. Lange vor der Gender-Debatte war das Festival von Anfang an eine Antwort auf die Unterrepräsentation von Frauen in den meisten Festivals und wurde so zur ersten internationalen Veranstaltung, die das musikalische Schaffen von Künstlerinnen verteidigte. Les Femmes s’en mêlent bleibt seiner DNA treu und wird weiterhin von dem Wunsch angetrieben, durch Konzerte, Treffen und Workshops zu vereinen und zusammenzubringen. Das Festival findet im Oktober und November in Paris, in der Region Ile-de-France und in ganz Frankreich statt.

Italiano :

Dal 1997, il festival Les Femmes s’en mêlent si impegna a programmare artisti femminili e membri della comunità LGBTQIA+, per dare loro la massima visibilità in una scena musicale non sempre favorevole. Molto prima dei dibattiti sulla parità, il festival è stato, fin dall’inizio, una risposta alla sottorappresentazione delle donne nella maggior parte dei festival, diventando il primo evento internazionale a promuovere la creazione musicale di artiste donne. Fedele al suo DNA, Les Femmes s’en mêlent rimane guidato dal desiderio di riunire le persone attraverso concerti, incontri e workshop. Il Festival si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre a Parigi, nella regione dell’Ile-de-France e in tutta la Francia.

Espanol :

Desde 1997, el festival Les Femmes s’en mêlent apuesta por la programación de artistas femeninas y miembros de la comunidad LGBTQIA+, para darles la máxima visibilidad en un panorama musical que no siempre les es favorable. Mucho antes de los debates sobre la paridad, el festival fue, desde el principio, una respuesta a la infrarrepresentación de las mujeres en la mayoría de los festivales, convirtiéndose en el primer evento internacional en defender la creación musical de artistas femeninas. Fiel a su ADN, Les Femmes s’en mêlent sigue impulsado por el deseo de reunir a la gente a través de conciertos, encuentros y talleres. El Festival se celebrará en octubre y noviembre en París, la región de Île-de-France y toda Francia.

