Festival Les Femmes S’en Mêlent
Festival Les Femmes S’en Mêlent jeudi 13 novembre 2025.
Découvrez dès aujourd’hui les concerts à Paris, Montreuil, Argenteuil, Sannois, Ris-Orangis, Clichy et Plaisir :
✧ Jeudi 13 novembre à Argenteuil à La Cave: + ̈
✧ Mardi 18 novembre à Paris au Trabendo :
✧ Mercredi 19 novembre à Paris au Badaboum : +
✧ Jeudi 20 novembre à Paris – Petit Bain : +
✧ Vendredi 21 novembre à Paris à La Maroquinerie :
✧ Samedi 22 novembre à Montreuil au Bal Chavaux : +
✧ Jeudi 27 novembre à Montreuil à La Marbrerie : +
✧ Vendredi 28 novembre à Sannois à l’EMB : + ’
✧ Vendredi 28 novembre à Paris au Point Éphémère : +
✧ Samedi 29 novembre à Ris-Orangis au Plan : +
✧ Samedi 29 novembre à Montreuil à La Marbrerie : +
✧ Vendredi 5 décembre à Bobigny à Canal 93 :
✧ Samedi 6 décembre à Plaisir à La Clé des Champs : + +
Scènes indépendantes, voix libres, guitares affûtées et esprit riot grrrl : c’est tout l’esprit voulu pour cette nouvelle édition du festival Les Femmes S’en Mêlent.
Du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-13T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-07T00:59:59+01:00
Date(s) :