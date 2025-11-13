Découvrez dès aujourd’hui les concerts à Paris, Montreuil, Argenteuil, Sannois, Ris-Orangis, Clichy et Plaisir :

✧ Jeudi 13 novembre à Argenteuil à La Cave: + ̈

✧ Mardi 18 novembre à Paris au Trabendo :

✧ Mercredi 19 novembre à Paris au Badaboum : +

✧ Jeudi 20 novembre à Paris – Petit Bain : +

✧ Vendredi 21 novembre à Paris à La Maroquinerie :

✧ Samedi 22 novembre à Montreuil au Bal Chavaux : +

✧ Jeudi 27 novembre à Montreuil à La Marbrerie : +

✧ Vendredi 28 novembre à Sannois à l’EMB : + ’

✧ Vendredi 28 novembre à Paris au Point Éphémère : +

✧ Samedi 29 novembre à Ris-Orangis au Plan : +

✧ Samedi 29 novembre à Montreuil à La Marbrerie : +

✧ Vendredi 5 décembre à Bobigny à Canal 93 :

✧ Samedi 6 décembre à Plaisir à La Clé des Champs : + +

Scènes indépendantes, voix libres, guitares affûtées et esprit riot grrrl : c’est tout l’esprit voulu pour cette nouvelle édition du festival Les Femmes S’en Mêlent.

Du jeudi 13 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

payant Public adultes.

