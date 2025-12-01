Festival les Fenêtres de l’Avent Uffholtz
Festival les Fenêtres de l’Avent
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-01 18:45:00
fin : 2025-12-24
2025-12-01
RDV chaque soir dans la cour du foyer Saint Erasme pour un spectacle inédit et décalé ! Possibilité de restauration. Le thème de cette année De Frimas en Frissons .
Ce festival unique offre une rencontre privilégiée entre le public et les artistes, professionnels et amateurs, dans une ambiance chaleureuse et festive. Chaque soir, laissez-vous émerveiller par des spectacles captivants. Les week-ends, les animations se multiplient pour encore plus de plaisir ! Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’esprit de Noël et de découvrir des performances artistiques qui émerveilleront petits et grands.. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est
English :
Meet us every evening in the courtyard of the Saint Erasme foyer for an original, offbeat show! Catering available. This year’s theme: De Frimas en Frissons .
German :
RDV jeden Abend im Hof des Foyers Saint Erasme für eine neue und schräge Show! Es besteht die Möglichkeit, etwas zu essen. Das diesjährige Thema: De Frimas en Frissons (Von Frost bis Schauer).
Italiano :
Unitevi a noi ogni sera nel cortile del foyer di Saint Erasme per uno spettacolo unico e fuori dagli schemi! Possibilità di catering. Tema di quest’anno: De Frimas en Frissons .
Espanol :
Acompáñenos cada noche en el patio del vestíbulo de Saint Erasme para disfrutar de un espectáculo único y fuera de lo común Catering disponible. Tema de este año: De Frimas en Frissons .
L’événement Festival les Fenêtres de l’Avent Uffholtz a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay