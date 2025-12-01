Festival les Fenêtres de l’Avent

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-01 18:45:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-01

RDV chaque soir dans la cour du foyer Saint Erasme pour un spectacle inédit et décalé ! Possibilité de restauration. Le thème de cette année De Frimas en Frissons .

Ce festival unique offre une rencontre privilégiée entre le public et les artistes, professionnels et amateurs, dans une ambiance chaleureuse et festive. Chaque soir, laissez-vous émerveiller par des spectacles captivants. Les week-ends, les animations se multiplient pour encore plus de plaisir ! Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’esprit de Noël et de découvrir des performances artistiques qui émerveilleront petits et grands.. .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46

English :

Meet us every evening in the courtyard of the Saint Erasme foyer for an original, offbeat show! Catering available. This year’s theme: De Frimas en Frissons .

German :

RDV jeden Abend im Hof des Foyers Saint Erasme für eine neue und schräge Show! Es besteht die Möglichkeit, etwas zu essen. Das diesjährige Thema: De Frimas en Frissons (Von Frost bis Schauer).

Italiano :

Unitevi a noi ogni sera nel cortile del foyer di Saint Erasme per uno spettacolo unico e fuori dagli schemi! Possibilità di catering. Tema di quest’anno: De Frimas en Frissons .

Espanol :

Acompáñenos cada noche en el patio del vestíbulo de Saint Erasme para disfrutar de un espectáculo único y fuera de lo común Catering disponible. Tema de este año: De Frimas en Frissons .

L’événement Festival les Fenêtres de l’Avent Uffholtz a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay