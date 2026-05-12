Festival les ficelles du jeu 11ème édition Ludothèque Planète Enchantée Louargat

Louargat

Festival les ficelles du jeu 11ème édition

Ludothèque Planète Enchantée 17 Bis Rue de la Gare Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans un cadre convivial et festif, venez jouer et profiter de nombreuses animations telles que des démonstrations de centaines de jeux (souvent primés), des tournois, un espace petite enfance, un Blind test, une exposition, une bourse aux jeux et même un magicien ! Bien d’autres surprises sont à découvrir sur place ! .

Ludothèque Planète Enchantée 17 Bis Rue de la Gare Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 09 69

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English :

L’événement Festival les ficelles du jeu 11ème édition Louargat a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol