Conteville

Festival Les Filmeurs 13ème édition

301 Chemin de la Grande Chaussée Conteville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Un festival en pleine nature pour projeter des films indépendants, des concerts, des débats, des rencontres.

Un festival en pleine nature pour projeter des films indépendants.

Des concerts, des débats, des rencontres.

Pour la treizième fois, des bras vigoureux et très majoritairement bénévoles vont monter le chapiteau, les barnums, une scène, câbler, éclairer, sonoriser, pour que dans les champs dédiés aux moutons le reste de l’année tout soit prêt pour accueillir les spectatrices et les spectateurs des Filmeurs !

Programme à venir .

301 Chemin de la Grande Chaussée Conteville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 12 63 contact@festivallesfilmeurs.fr

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English : Festival Les Filmeurs 13ème édition

A festival in the heart of nature, screening independent films, concerts, debates and meetings.

L’événement Festival Les Filmeurs 13ème édition Conteville a été mis à jour le 2026-06-03 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville