Festival Les Films à Roulettes Montreuil-Bellay

Festival Les Films à Roulettes Montreuil-Bellay vendredi 5 septembre 2025.

Festival Les Films à Roulettes

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-06

2025-09-05

Le festival des films à Roulettes revient pour un anniversaire haut en couleurs

Le Prieuré des Nobis se transformera en un lieu de festivités cinématographiques pour la dixième édition du Festival Les Films à Roulettes.

Un festival anniversaire haut en couleurs

Le Prieuré des Nobis se métamorphose en temple du 7ᵉ art et de la fête !

Au programme

• Projections de films sur le thème de la fête, en plein air et en salle

• Spectacles, déambulations, DJ sets

• Ateliers créatifs et animations

• Ciné-goûter pour les plus jeunes

Le tout dans un décor festif spécialement imaginé pour l’occasion !

Le vendredi Parade et cinéma musical

Le festival s’ouvrira par une joyeuse déambulation menée par la fanfare La Batucada, de la Place du Marché jusqu’au Prieuré des Nobis. Venez costumés sur le thème du cinéma et incarnez votre personnage préféré !

Besoin d’inspiration ? Le Tiers Lieu de Montreuil propose durant l’été des ateliers pour créer masques et costumes.

Rendez-vous à la Place du Marché (d’autres points de départ seront proposés par le Tiers Lieu).

La soirée se poursuivra par la projection en plein air des Demoiselles de Rochefort , la comédie musicale culte de Jacques Demy.

Samedi Ateliers, découvertes et soirée dansante

Dès 10h30, place au ciné-goûter pour les enfants !

Tout au long de la journée, profitez de projections en salle et d’ateliers ouverts à tous

Initiation au grattage de pellicule pour créer collectivement un film projeté le soir-même

Atelier tatouage… sur peau d’orange ou flash tatou !

Et bien d’autres surprises à découvrir sur place

En soirée, la Compagnie Ussé Inné vous invite à une expérience de danse collective avec le spectacle BOUM , suivie du DJ set de Julien Moinel, qui mixera les plus belles musiques de films pour faire vibrer la piste.

Restauration et convivialité

– Buvette de Chez Mado tout au long du festival, sélection de vins naturels, bières artisanales, sirops et jus de fruits à accompagner de tartinades maison

Le samedi soir les P’tites Boulettes régaleront vos papilles avec des plats mijotés à base de produits locaux et de saison, sans oublier nos pâtisseries maison pour les plus gourmands !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 5 au samedi 6 septembre 2025 à partir de 10h30. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesfilmsaroulettes@hotmail.fr

English :

Les Films à Roulettes festival returns for a colorful anniversary

The Prieuré des Nobis will be transformed into a film festival venue for the tenth edition of the Festival Les Films à Roulettes.

German :

Das Festival Les Films à Roulettes kehrt zu einem farbenfrohen Jubiläum zurück

Das Prieuré des Nobis wird sich für die zehnte Ausgabe des Festivals Les Films à Roulettes in einen Ort der Filmfestspiele verwandeln.

Italiano :

Il Festival Les Films à Roulettes torna per un colorato anniversario

Il Prieuré des Nobis si trasformerà in una sala cinematografica per la decima edizione del Festival Les Films à Roulettes.

Espanol :

El Festival Les Films à Roulettes vuelve para un colorido aniversario

El Prieuré des Nobis se transformará en sede de un festival de cine con motivo de la décima edición del Festival Les Films à Roulettes.

