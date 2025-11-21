Festival Les Folies d’automne entre rêve et lumière 1ère journée Fontaine-lès-Dijon

Festival Les Folies d’automne entre rêve et lumière 1ère journée

2 Rue Général de Gaulle Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Début : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, vous invite au 1er jour des Folies d’Automne…entre rêve et lumière vendredi 21 novembre 20h au CAPJ de Fontaine-lès-Dijon à un concert du Duo Aestesis qui réunit les pianistes Audrey Dumont et Elodie Chech, animées par un même désir faire dialoguer les arts.

Formé en 2019, le Duo Aestesis mêle musique, peinture et poésie, invitant le spectateur, à travers les couleurs et les émotions du piano à quatre mains. à un voyage où la musique rencontre la peinture et la poésie, où chaque son semble se teinter de lumière et de rêve.

Le programme

Mel Bonis (1858–1937) Pavane Ludwig van Beethoven (1770–1827) Symphonie Pastorale , 2? mvt Aymeric Gracia compositeur, arrangeur, violoniste, pianiste né en 1997. Grande Valse de la Rose (œuvre féerique, virevoltante, pleine d’énergie à l’origine écrite pour orchestre, arrangée pour le duo en piano 4 mains) Maurice Ravel (1875–1937) Ma Mère l’Oye Franz Schubert (1797–1828) Fantaisie en fa mineur, D.940

Les interprètes

Audrey Dumont étudie au CRR de Dijon puis obtient à l’ESM Bourgogne-Franche-Comté le DNSPM et le DE. Elle poursuit ensuite des études à la Haute Ecole de musique de Lausanne et valide en 2018 le Master en Pédagogie Musicale.

Elodie Chech obtient une Licence de Musique et Musicologie à la Sorbonne puis le DE et DNSPM à l’ESM Bourgogne-Franche-Comté, après des études au CRR de Rueil-Malmaison et au CRR de Paris.

Tarifs Plein 14€ réduit 9€ Gratuit pour les moins de 18 ans-

Tous les détails sur le concert et les Folies d’automne dans le blog https://lascenefontainoise.over-blog.com/

Renseignements 06 01 96 12 47 .

