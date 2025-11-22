Festival Les Folies d’automne: Entre rêve et lumière 2ème journée Centre d’animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon

Festival Les Folies d’automne: Entre rêve et lumière 2ème journée

Centre d’animation Pierre Jacques Centre D’Animation Pierre Jacques -2 Rue Charles De Gaulle Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Scène Fontainoise a le plaisir de vous inviter à la 2ème journée des Folies d’automne Entre rêve et lumière 3 concerts de musique de chambre proposés par des étudiants de l’Ecole Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté.

Samedi 22 novembre 2025 11h Concert de violon baroque, violon moderne, alto moderne et piano Du baroque au contemporain, entre la nuit et les songes ! Le programme s’ouvre sur la baroque allemand avec Telemann et J.S. Bach qui dialoguent avec la poésie sonore de Massenet, Debussy, Hahn, Fauré et Schumann, avant de s’ouvrir sur la modernité inventive de Garth Knox né en 1956, compositeur et altiste irlandais, dont la pièce Quartet for One explore avec audace et imagination toutes les possibilités d’un seul instrument à cordes.

Samedi 22 novembre 2025 14h30 Concert flûte, voix, violon, cor et piano Romantisme allemand et musique française du XXe De Poulenc à Duparc, en passant par l’univers mystérieux de Fauré, le concert explore les multiples nuances de l’émotion. Les passions romantiques allemandes trouvent leur écho chez Schumann, dont les Dichterliebe sont de véritables lettres d’amour adressées à Clara, et chez Brahms, avec son célèbre Trio pour cor, violon et piano — monument du romantisme, composé à la suite du décès de sa mère.

Samedi 22 novembre 2025 16h30 Concert de violons, violoncelle et piano Trios et sonates Ce programme s’ouvre avec deux extraits d’un des trios les plus célébrés du répertoire, celui de Franz Schubert nostalgique et passionné. Ils seront interprétés par le Trio des Djinns,

Le voyage se poursuit avec Frédéric Chopin, maître incontesté du piano romantique, à travers son ultime œuvre pour violoncelle et piano, dont le premier mouvement n’a jamais été créé de son vivant. Son élève Moritz Moszkowski lui succède, digne héritier de son lyrisme lumineux ses mélodies pianistiques s’entrelacent avec celles des deux violons dans une écriture à la fois expressive et virtuose.

Le concert se clôt sur le Printemps de Ludwig van Beethoven, sonate pleine de fougue, d’esprit et d’héroïsme, symbole d’un romantisme naissant.

Les interprètes Amandine Adam, Alice Lemettre, violons -Juliette Popek, violon baroque et alto moderne -Aymeric Lefèvre, piano Angèle Morat, cor Oriane Delville, flûte Juram Jeong, ténor Eliette Husson,violoncelle

Tarifs plein=12€ réduit= 8€ gratuit pour les moins de 18 ans

Les détails sur les concerts dans le blog https://lascenefontainoise.over-blog.com/

Renseignements 06 01 96 12 47 .

Centre d’animation Pierre Jacques Centre D’Animation Pierre Jacques -2 Rue Charles De Gaulle Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 96 12 47

English : Festival Les Folies d’automne: Entre rêve et lumière 2ème journée

German : Festival Les Folies d’automne: Entre rêve et lumière 2ème journée

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Les Folies d’automne: Entre rêve et lumière 2ème journée Fontaine-lès-Dijon a été mis à jour le 2025-11-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)