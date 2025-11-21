Festival Les Folies d’automne Centre d’Animation Pierre Jacques Fontaine-lès-Dijon

Festival Les Folies d’automne

La Scène Fontainoise, en partenariat avec la ville de Fontaine-lès-Dijon, a le plaisir de vous inviter à la 5ème édition des Folies d’Automne les 21, 22, 23 novembre 2025 au Centre d’animation Pierre Jacques entièrement consacrée à de jeunes et brillants musiciens.

La plupart des 6 concerts de ce festival sont assurés par des étudiants ou des anciens étudiants de l’Ecole Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté.

Le concert d’ouverture, vendredi 21 novembre à 20h, est un récital de pianos à 4 mains proposé par le duo Aestesis , Audrey Dumont et Elodie Chech, deux jeunes pianistes autour de Beethoven, Schubert et Ravel.

Samedi 22 novembre 3 concerts de musique de chambre entre baroque et contemporain, romantisme allemand et musique française du 20ème sans oublier les grands compositeurs du 19ème Beethoven, Schubert, Chopin– Les instruments Piano, violons, violoncelle, cor, flute et un ténor Juram Jeong (déjà présent lors des Folies d’Automne 2024)

Dimanche 23 novembre Après un duo de guitares aux accents espagnol et argentin,, l’Orchestre transfiguré dirigé par Baptiste Brolles clôturera ces Folies avec Ravel (concerto en sol), Gershwin (ouverture cubaine) et une re-création pour 23 solistes.

Ce programme est, sauf vendredi soir, en majorité constitué de concerts en matinée ou après-midi.

Tarifs de 8 à 18€ un PASS général à 54 € donne droit à une place numérotée.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tout le programme dans le blog: https://lascenefontainoise.over-blog.com/

Renseignements 06 01 96 12 47 .

