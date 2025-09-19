Festival Les Fondus ont 20 ans ! Le Théâtre Antoine Vitez Le Cube Aix-en-Provence
20 ans de rires, d’histoires folles et d’improvisation, ça se fête ! Pour marquer le coup Les Fondus proposent 2 jours 6 spectacles.
Le 19 septembre le Grand Tournoi des 4 ligues.
Le 20 septembre dès 15h des formats exceptionnels et à 21h00 le Big Match !
Que vous veniez pour un spectacle, trois ou que vous embarquiez pour la totale, tout est prévu pour que vous viviez une aventure mémorable. .
Le Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
20 years of laughter, crazy stories and improvisation are cause for celebration! To mark the occasion, Les Fondus are offering 2 days 6 shows.
German :
20 Jahre Lachen, verrückte Geschichten und Improvisation das muss gefeiert werden! Zu diesem Anlass bieten Les Fondus 2 Tage 6 Aufführungen an.
Italiano :
20 anni di risate, storie folli e improvvisazione sono da festeggiare! Per l’occasione, Les Fondus organizzano 2 giorni 6 spettacoli.
Espanol :
20 años de risas, historias disparatadas e improvisación es algo que hay que celebrar Para celebrarlo, Les Fondus organizan 2 días 6 espectáculos.
