Festival Les Fondus ont 20 ans ! Le Théâtre Antoine Vitez Le Cube Aix-en-Provence vendredi 19 septembre 2025.

Festival Les Fondus ont 20 ans !

Vendredi 19 septembre 2025 de 20h30 à 22h.

Samedi 20 septembre 2025 de 15h à 23h. Le Théâtre Antoine Vitez Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

2025-09-19 2025-09-20

20 ans de rires, d’histoires folles et d’improvisation, ça se fête ! Pour marquer le coup Les Fondus proposent 2 jours 6 spectacles.

Le 19 septembre le Grand Tournoi des 4 ligues.

Le 20 septembre dès 15h des formats exceptionnels et à 21h00 le Big Match !

Que vous veniez pour un spectacle, trois ou que vous embarquiez pour la totale, tout est prévu pour que vous viviez une aventure mémorable. .

English :

20 years of laughter, crazy stories and improvisation are cause for celebration! To mark the occasion, Les Fondus are offering 2 days 6 shows.

German :

20 Jahre Lachen, verrückte Geschichten und Improvisation das muss gefeiert werden! Zu diesem Anlass bieten Les Fondus 2 Tage 6 Aufführungen an.

Italiano :

20 anni di risate, storie folli e improvvisazione sono da festeggiare! Per l’occasione, Les Fondus organizzano 2 giorni 6 spettacoli.

Espanol :

20 años de risas, historias disparatadas e improvisación es algo que hay que celebrar Para celebrarlo, Les Fondus organizan 2 días 6 espectáculos.

