Festival les forges lyriques Port-Brillet

Festival les forges lyriques Port-Brillet samedi 19 juillet 2025.

Festival les forges lyriques

Port-Brillet Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-25 23:30:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26

Le Festival Les Forges Lyriques vous invite à découvrir une série de concerts et d’opéras fantastiques. Parmi les temps forts, l’opéra de J. Offenbach, ‘Les Contes d’Hoffmann’, qui vous plongera dans un univers enchanteur. Ce festival propose également un concert jeune public intitulé ‘Le Bestiaire’, qui émerveillera les plus jeunes avec des mélodies captivantes.

Les amateurs de musique pourront apprécier ‘Mondes Fantastiques’, un concert vocal qui promet d’être une expérience inoubliable, ainsi que ‘Histoires Fantastiques’, un concert symphonique qui ravira les passionnés de musique orchestrale. Les performances seront assurées par les talentueux solistes, le chœur et l’orchestre In Paradisum, sous la direction du chef d’orchestre Emmanuel Descol et de la cheffe de chœur Désirée Pannetier. .

Port-Brillet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 80 38 39 billetterie.inparadisum@gmail.com

English :

The Festival Les Forges Lyriques invites you to discover a series of fantastic concerts and an opera. Highlights include J. Offenbach’s opera, ‘Les Contes d’Hoffmann’, which will plunge you into an enchanting universe.

German :

Das Festival Les Forges Lyriques lädt Sie ein, eine Reihe von Konzerten und eine fantastische Oper zu entdecken. Zu den Höhepunkten gehört J. Offenbachs Oper ‘Les Contes d’Hoffmann’, die Sie in eine zauberhafte Welt eintauchen lässt.

Italiano :

Il Festival Les Forges Lyriques vi invita a scoprire una serie di fantastici concerti e un’opera. Uno dei momenti salienti sarà l’opera « Les Contes d’Hoffmann » di J. Offenbach, che vi farà immergere in un mondo incantevole.

Espanol :

El Festival Les Forges Lyriques le invita a descubrir una serie de fantásticos conciertos y una ópera. Uno de los platos fuertes será la ópera de J. Offenbach « Les Contes d’Hoffmann », que le sumergirá en un mundo encantador.

L’événement Festival les forges lyriques Port-Brillet a été mis à jour le 2025-07-07 par LAVAL TOURISME