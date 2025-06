Festival Les Garennes Salle des fêtes Souligné-sous-Ballon 5 juillet 2025 18:00

Sarthe

Festival Les Garennes Salle des fêtes Rue Saint Martin Souligné-sous-Ballon Sarthe

Début : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

Le festival Les Garennes fête ses 20 ans.

Le Festival Les Garennes vous donne rendez-vous le samedi 5 juillet 2025 à

Souligné-sous-Ballon pour une journée exceptionnelle.

Rejoignez-nous pour une célébration familiale, pleine d’ambiance et de

surprises, avec une programmation variée et éclectique.

Cette année promet d’être encore plus mémorable !

Sur la scène principale et dans les recoins du site, une pléiade d’artistes

talentueux vous attendent :

Rennes Nola Experience Porté par des cuivres en feu et un groove venu tout droit de la Nouvelle-Orléans, ce brass-band rennais fait souffler un vent de fête à chaque concert !

Flying Orkestar Un cocktail explosif de musiques balkaniques, rock, hip-hop et humour déjanté, Flying Orkestar vous embarque pour un voyage inoubliable en Boukravie !

BAD FAT & Napoléon Maddox Fusionnant jazz, funk et hip-hop avec des cuivres puissants et des beats percutants, Bad Fat transforme chaque concert en une tornade musicale !

Puppa Nadem & Bakoua Sound Avec son flow incisif, sa voix percutante et son mélange unique de reggae, dancehall et hip-hop, ça promet une expérience explosive en live ! .

Salle des fêtes Rue Saint Martin

Souligné-sous-Ballon 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 06 77 71 assodesgarennes@gmail.com

English :

Les Garennes festival celebrates its 20th anniversary.

German :

Das Festival Les Garennes feiert sein 20-jähriges Bestehen.

Italiano :

Il festival Les Garennes festeggia il suo 20° anniversario.

Espanol :

El festival de Les Garennes celebra su vigésimo aniversario.

