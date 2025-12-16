Festival les Givrés 2026

Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-20

Givrés Givrées,

l’hiver revient et nous z’avec !

Retour à la salle Jacques Prévert pour garder la souplesse au niveau des rotules grâce à une température décente, profiter de son ambiance rétro et moonwalker sur le parquet ciré vintage.

Niveau prog cette année quelques propositions plus familiales et détendues… tout en gardant bien sûr notre côté Punk de Petits Agités, rassurez-vous ;)

Vendredi 20 Fév Cumbia Boom Box, Tambour Tambour, Choffo Blazter (19h à 02h)

Samedi 21 Fév Oscar fou (16h30 à 18h)

Samedi 21 Fév Konserv, Quai des Garces, Frères 2 Misère, DJ Moule (18h à 02h) .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Festival les Givrés 2026

L’événement Festival les Givrés 2026 Melle a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Pays Mellois