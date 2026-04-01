Festival Les grands classiques #2 – Concerto pour Cor, Centre de Congrès d’Angers, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Centre de Congrès d'Angers · Angers
Informations pratiques
Festival Les grands classiques #2 – Concerto pour Cor Dimanche 20 septembre, 17h00 Centre de Congrès d’Angers Maine-et-Loire
De 10€ à 48€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
En ce début de saison, l’Orchestre National des Pays de la Loire présente l’acte II de son festival Les Grands classiques et poursuit son hommage à la prodigieuse trinité viennoise formée par Mozart, Haydn et Beethoven. Au fil de ces concerts, les musiciens de l’ONPL vous ouvrent les portes des salons de la ville impériale, carrefour des plus belles rencontres entre compositeurs et riche berceau d’une tradition musicale éternelle.
Les quatre concertos pour cor composés par Mozart sont des merveilles de raffinement. C’est Pierre-Yves Bens, cor solo de l’Orchestre National des Pays de la Loire, qui sera l’interprète du plus virtuose d’entre eux, le Troisième. Cette œuvre joyeuse mettra en lumière un instrument qui occupe bien trop rarement le devant de la scène. Quelques années plus tard, à l’été 1788, Mozart compose sa trente-neuvième symphonie alors même qu’il est dévasté par la mort de sa fille. Pourtant, sa musique elle, n’a jamais été aussi puissante et triomphante.
Carl Philipp Emanuel Bach | Sinfonia n°3 en fa majeur
Wolfgang Amadeus Mozart | Concerto pour cor n°3
Pierre-Yves Bens, cor
Wolfgang Amadeus Mozart | Symphonie n°39
Katharina Wincor, direction
Centre de Congrès d’Angers 33 BD Carnot, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=331&sessionid=610 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.41.24.11.20 »}]
Noble et joyeux, le Troisième Concerto pour cor de Mozart met en lumière Pierre-Yves Bens, cor solo de l’Orchestre.
DR
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