Festival Les Grands Rendez-Vous de Marie Cantagrill Cathédrale Saint-Lizier Saint-Lizier dimanche 3 août 2025.

Cathédrale Saint-Lizier 3, place de l église Saint-Lizier Ariège

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-17

2025-08-03

Ce sont des concerts prestigieux qui vont faire battre le cœur du public dans la belle cathédrale Saint-Lizier

Cathédrale Saint-Lizier 3, place de l église Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie +33 6 88 18 76 84 festival@mariecantagrill.fr

English :

Prestigious concerts in the beautiful cathedral of Saint-Lizier

German :

Es sind prestigeträchtige Konzerte, die die Herzen des Publikums in der schönen Kathedrale Saint-Lizier höher schlagen lassen werden

Italiano :

Questi prestigiosi concerti faranno battere il cuore del pubblico nella splendida cattedrale di Saint-Lizier

Espanol :

Estos prestigiosos conciertos harán latir el corazón del público en la hermosa catedral de Saint-Lizier

