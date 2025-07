Festival Les Grands Rendez Vous L’Opéra dans tous ses états Cathédrale Saint-Lizier Saint-Lizier

Festival Les Grands Rendez Vous L’Opéra dans tous ses états

Cathédrale Saint-Lizier 3, place de l église Saint-Lizier Ariège

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Mercredi 2025-08-13 20:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Le Festival Les Grands Rendez Vous de Marie Cantagrill propose des concerts prestigieux au coeur de la Cathédrale de Saint Lizier

Cathédrale Saint-Lizier 3, place de l église Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie +33 6 88 18 76 84 festival@mariecantagrill.fr

English :

Les Grands Rendez Vous de Marie Cantagrill Festival offers prestigious concerts in the heart of Saint Lizier Cathedral

German :

Das Festival Les Grands Rendez Vous de Marie Cantagrill bietet prestigeträchtige Konzerte im Herzen der Kathedrale von Saint Lizier

Italiano :

Il Festival Les Grands Rendez Vous de Marie Cantagrill offre concerti prestigiosi nel cuore della Cattedrale di Saint Lizier

Espanol :

El Festival Les Grands Rendez Vous de Marie Cantagrill ofrece prestigiosos conciertos en el corazón de la catedral de Saint Lizier

