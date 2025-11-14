FESTIVAL LES GRANDS YEUX Montpellier

FESTIVAL LES GRANDS YEUX Montpellier vendredi 14 novembre 2025.

FESTIVAL LES GRANDS YEUX

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Le cinéma documentaire, souvent perçu comme un genre exigeant et réservé à un public adulte, reste largement méconnu des jeunes spectateurs. Et pourtant, les enfants sont les plus grands curieux, capables d’observer et d’interroger le monde qui les entoure.

Le cinéma documentaire, souvent perçu comme un genre exigeant et réservé à un public adulte, reste largement méconnu des jeunes spectateurs. Et pourtant, les enfants sont les plus grands curieux, capables d’observer et d’interroger le monde qui les entoure.

C’est sur cette conviction que repose la création des Grands Yeux. Plutôt que d’aménager une section enfant dans un festival existant, nous faisons le choix audacieux de concevoir toute notre programmation pour eux, dès le départ. Les films que nous sélectionnons ne sont pas forcément créés pour un public jeune, mais ils invitent les enfants à poser un regard éclairé sur les réalités du monde.

Ce festival va plus loin qu’une simple projection chaque séance est suivie de moments de médiation ludiques ateliers, jeux, rencontres pour nourrir leur curiosité et transformer chaque visionnage en une expérience d’apprentissage divertissante. Même les cinéastes invités se prêtent au jeu en participant à des quizz interactifs. Enfin, le jury de notre festival est composé exclusivement d’enfants, car ce sont eux qui doivent juger de ce qui les émeut et les inspire. .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 09 60

English :

Documentary cinema, often perceived as a demanding genre reserved for an adult audience, remains largely unknown to young viewers. And yet, children are the most curious of all, capable of observing and questioning the world around them.

German :

Der Dokumentarfilm, der oft als anspruchsvolles Genre angesehen wird, das einem erwachsenen Publikum vorbehalten ist, ist bei jungen Zuschauern weitgehend unbekannt. Dabei sind Kinder die größten Neugierigen, die in der Lage sind, die Welt um sie herum zu beobachten und zu hinterfragen.

Italiano :

Il cinema documentario, spesso percepito come un genere impegnativo riservato a un pubblico adulto, rimane in gran parte sconosciuto ai giovani spettatori. Eppure i bambini sono i più curiosi di tutti, capaci di osservare e interrogare il mondo che li circonda.

Espanol :

El cine documental, a menudo percibido como un género exigente reservado a un público adulto, sigue siendo un gran desconocido para los jóvenes espectadores. Y sin embargo, los niños son los más curiosos de todos, capaces de observar y cuestionar el mundo que les rodea.

L’événement FESTIVAL LES GRANDS YEUX Montpellier a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT MONTPELLIER