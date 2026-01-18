FESTIVAL LES GRANDS YEUX

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Chez Les Grands Yeux, on adore les documentaires.

Et ce qu’on aime par-dessus tout, c’est regarder des documentaires avec les enfants et ados. Ouvrir la discussion, le débat. Réfléchir et s’émerveiller, ensemble, en s’amusant.

Chez Les Grands Yeux, on adore les documentaires.

Et ce qu’on aime par-dessus tout, c’est regarder des documentaires avec les enfants et ados. Ouvrir la discussion, le débat. Réfléchir et s’émerveiller, ensemble, en s’amusant.

Les Grands Yeux, c’est un festival pour de vrai, avec un jury et son prix, un prix du public, des rencontres avec des professionnels, des ateliers, des discussions.

Un week-end dédié à la découverte en famille du documentaire sous toutes ses formes films, podcasts, expériences immersives.

Bonus le festival Les Grands Yeux s’inscrit dans le week-end anniversaire des 7 ans de la Halle Tropisme, avec de nombreux événements à découvrir en parallèle. .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 09 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Big Eyes, we love documentaries.

And what we love most of all is watching documentaries with children and teenagers. Opening up discussion and debate. To reflect and wonder, together, while having fun.

L’événement FESTIVAL LES GRANDS YEUX Montpellier a été mis à jour le 2026-01-16 par 34 OT MONTPELLIER