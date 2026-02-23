Festival les Gueules de Bois Valzin en Petite Montagne

Festival les Gueules de Bois

6 Route de Légna Valzin en Petite Montagne Jura

Début : 2026-08-20 15:30:00

fin : 2026-08-23 01:30:00

2026-08-20

Rendez-vous les jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 août 2026 pour un week-end où musique, BMX et liberté s’entremêlent dans une tempête de sons, de bois et d’adrénaline.

Et comme toujours, nos stands de bouffe rebelle te feront voyager avec des saveurs libres et locales, sans oublier notre bière signature, clin d’œil à Rouget de l’Isle pour trinquer à la folie collective comme il se doit !

6 Route de Légna Valzin en Petite Montagne 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté

